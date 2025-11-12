イントロン株式会社

埼玉県を中心に全国で調剤薬局を展開するイントロン株式会社（本社：埼玉県川越市／代表取締役社長：増子治樹）は、自社開発の調剤薬局向けコミュニケーションサポートツール『あなたの調剤薬局（※1）』 において、導入後の効果的な運用を支援する特別プログラム「LINE友だち登録フォローアッププログラム」の提供を2025年11月より開始いたします。

-導入「後」にこそ、真の課題がある

調剤薬局業界では、デジタルツールの導入が進む一方で、「使いこなせない」「お友だち登録数が伸びない」といった定着課題が顕在化しています。イントロンは自社でも薬局を運営しており、導入直後に現場が抱える『忙しさによる声かけ不足』、『患者層ごとの反応差』、『スタッフ間の説明のばらつき』など、多くのつまずきを実体験として把握しています。

これらを解決するため、現場で試行錯誤してきた知見を体系化したのが本プログラムです。「導入した薬局が成果を出し続ける」ための、実践的な運用支援モデルを構築しました。

■ プログラムの概要 - 8週間で『習慣化』へ

LINE公式アカウントを活用した患者コミュニケーションを定着させるための、約8週間のステップ支援プログラムです。ロールプレイによる心理的ハードルの解消から、週ごとの行動目標の設定、スタッフ間の成功事例共有までを段階的に実施し、最終的に「声かけが日常業務に組み込まれる」状態を目指します。

■ 提供内容-現場を動かす実践ツール群

薬局経営者が現場をすぐに動かせるよう、下記の支援ツールを体系化しています。

Ÿ 患者向け資材：登録促進チラシ、店頭ポスター、調剤予約ガイド

Ÿ スタッフ向け資料：登録シミュレーション表、声かけトークスクリプト、動画教材

Ÿ 運用テンプレート：週次アクションプラン、進捗チェックシート、ロールプレイ台本

これらを薬局の規模や患者層に合わせて柔軟にカスタマイズできることが特徴です。

【自社で薬局を運営するイントロンだからこそ設計できた、現場目線の定着支援】です。

■ プログラムの意義 -経営に効く“特効薬”

▲提供可能なツールの一例

本プログラムは、登録数を増やすこと自体を目的とするものではありません。

導入いただいた加盟店薬局のスタッフ一人ひとりが自信をもって患者と向き合い、『患者様との関係を築く』力を育てることで、結果的に薬局全体のブランドと顧客基盤を強化します。

「あなたの調剤薬局」を薬局経営の処方箋、そしてこのプログラムをその効果を最大化する特効薬として、経営と現場が一体となって成果を生み出す薬局づくりを支援してまいります。

イントロンは今後も、本システムの加盟店薬局が「導入」から「活用」、そして「成果創出」へと進化できるよう、段階的な支援体制を強化し、『現場』で成果を上げるDXを推進し、地域医療の持続的発展に貢献してまいります。

（※1）「あなたの調剤薬局」は株式会社スカイリンクスの登録商標です。

商 号：イントロン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 増子治樹

所在地 ： 埼玉県川越市脇田本町13-5 川越第一生命ビル

設 立 ： 1993年5月

事業内容 ： 調剤薬局および医療モール（埼玉・千葉・東京・茨城・三重・熊本・宮崎）全38店舗の運営

資本金 ： 1,000万円

ホームページURL ： https://intron.co.jp



