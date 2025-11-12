Umee Technologies株式会社

Umee Technologies株式会社、インサイトアナリシス「Front Agent」に営業組織の人材育成を劇的に加速させるセールス・ナビゲーター機能をリリース

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、AIが会話分析に基づき、営業組織におけるトップパフォーマーと新人・若手社員との会話の特徴の差を明確に比較するセールス・ナビゲーター機能を、「パフォーマンス」という名称にて2025年11月7日より提供開始いたしました。

本機能は、上司や先輩社員による長時間にわたるモニタリングや録音確認といった時間的コストや育成の属人化という企業課題を解決し、新人社員の早期戦力化と組織全体の生産性向上を強力にサポートします。

営業組織の課題を解決するセールス・ナビゲーター機能とは

営業スキル育成を革新するセールス・ナビゲーター機能を、2025年11月7日より提供開始しました。

近年、多くの企業で営業組織の人材育成における「時間的コストの増大」と「育成効果の属人化」が大きな経営リスクとなっています。特にエンタープライズ企業（エンプラ企業）の営業部門においては、新人社員を一人前の営業担当に育成する過程で、上司や先輩社員が多くの時間を割く必要があり、これが本来の営業活動を圧迫していました。

セールス・ナビゲーター機能は、この課題をAIの力で根本から解決します。

【機能概要】

トップパフォーマー（ターゲット）との比較分析

AIが会話データを分析し、ターゲットとするトップパフォーマーや先輩社員と自身の会話の特徴の類似度や相違点を比較し、一目で分かる形で提示します。

自律的な成長支援

育成される新人社員は、上司の指導を待つことなく、「何を変えるべきか」を客観的なデータに基づいて把握できます。これにより、自力で先輩社員と同等の営業力を身につけるための具体的な指針を得られます。

育成コストの劇的な削減

上司や先輩社員は、従来行っていたモニタリングやフィードバックの時間を大幅に削減でき、各自が本来の営業活動やマネジメント業務に注力できるようになります。

開発の背景：時間的制約を乗り越える「会話分析AI」の進化

当社は会話分析AI、インサイトアナリシス(TM)「Front Agent」の開発企業として、これまで多くのお客様の営業活動をサポートしてまいりました。その中で、「人材育成に関する時間的コストや制約がリスクとなっている」という切実な相談を数多く受けたことが、本機能開発の直接的な動機となりました。

本機能は、時間や場所の制約を受けず、誰もが均質なトップレベルのノウハウにアクセスできる環境を提供します。これにより、営業組織全体がそれぞれの仕事に注力できる持続可能なビジネスモデルの構築をサポートします。

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。