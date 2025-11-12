山口 由紀 先生× JUNO PILATES 大阪セミナー 〈2025/12/27〉

株式会社JUNO山口 由紀 先生

2025年12月27日(土)

山口 由紀 先生

ポールスターピラティスエデュケータ

Body Work Studio p-flowディレクター

山口由紀先生によるワークショップ

2025年12月27日（土）山口由紀先生による特別ワークショップを開催いたします。

理学療法士としての豊富な臨床経験と、ピラティス・ダンス・解剖学指導など幅広い専門知識を活かし、身体の「動き」と「こころ」に寄り添う内容をお届けします。

リフォーマーを用いたフットワークから、肩へのアプローチ法まで。

シンプルな動きの中に潜む深い理解と繊細な感覚を引き出す、学びの一日です

山口先生の丁寧で実践的な指導を通して、日々のレッスンに活かせる新たな視点を身につけていただけます。

年末の学び納めとして、ぜひこの機会にご参加ください。

１. 13:00～15:00

テーマ：「リフォーマーフットワークを極める2」

費用：18,000円（税込）／定員12名

ウォーミングアップとして、また下肢のコントロールの基本として活用される“フットワーク”。

どこに意識を向けるかによって、全く異なる効果を生み出す奥深いエクササイズです。

本講座では、リフォーマーフットワークを多角的に捉え、動作の質を高めるヒントを探ります。

2025年の締めくくりとして、自身の“土台”を見直す時間を共に過ごしましょう。

２. 15:30～17:30

テーマ：「肩に対するキューイングバリエーション」

費用：18,000円（税込）／定員12名

レッスン中、クライアントの肩まわりの緊張や肩甲帯の安定が気になる場面は少なくありません。

本講座では、リフォーマーとチェアを用いながら、肩に対する多様なキューイングアプローチを学びます。

「どこに、どのようにアプローチすべきか」を掘り下げ、指導の引き出しを広げたい方におすすめです。

【開催概要】

・日時：2025年12月27日（土）

１. 13:00～15:00／２. 15:30～17:30

・定員：各回12名

・参加費：各回 18,000円（税込）

・会場：〒556-0022

大阪府大阪市浪速区桜川4 丁目14-26 JUNO PILATES 3階ショールームにて

・申込方法：Instagram DMまたはメール（juno88＠juno‑pilates.jp）にて以下を明記

・お名前

・電話番号

・メールアドレス

・参加希望時間

ご予約は公式HPからもいただけます :https://juno-pilates.jp/contact/

JUNO PILATESは、国内トップクラスのピラティスマシン取扱ブランドです。

国内最大規模の展示台数を誇るショールームに約30種類のマシンラインナップを揃え、設置からアフターサポートまで自社で一貫対応。2年間保証と丁寧なフォローで、インストラクターやスタジオ運営者をはじめ、皆様をサポートします。

・大阪ショールーム：大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14-26 3F