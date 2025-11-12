【コネクタートップブランドNeutrik（ノイトリック）・展示会出展】Inter BEE 2025出店のご案内

ノイトリック株式会社

リヒテンシュタイン侯国に本拠を置く、コネクターのトップブランド「Neutrik（ノイトリック）」の日本法人、ノイトリック株式会社（本社：東京都中央区東日本橋）は、2025年11月19日（水）から11月21日（金）に幕張メッセにて開催される、国内最大のメディア総合イベント「Inter BEE 2025」に出展いたします。ノイトリックのブース番号は「ホール2 2602」で、大人気の50周年モデルの即売をはじめ、各種新製品のご紹介や業界の皆様に末永く支えられているメイン商材各種を展示いたします。

https://www.inter-bee.com/ja/

出展概要

ノイトリックブース(ホール2 2602)では、ノイトリック創業50周年を記念したスペシャルモデルの、XLRコネクターNC3FXX-50およびNC3MXX-50と、アナログフォーンプラグNP2X-50を、先着順・数量限定にて即売を実施します（各種キャッシュレスのみ対応）。新商品は、新型TRUE1パワコン、opticalBAR、CONTRIKパワーディストリビューションシステム各種、USB Type-Cレセプタクルなどを展示します。加えて、XLR・スピコン・パワコン・イーサーコン・オプティカルコンなどの業界スタンダートとなっている各種商品のパネル展示は勿論のこと、ホコリに強い光コネクターのFIBERFOXやDRAGONFLYの耐久試験デモ、最新のDanteコネクター、各種新製品などを数多く取り揃えております。

NC3FXX-50（3極 XLR メス コネクター）

NC3MXX-50（3極 XLR オス コネクター）

NP2X-50（2極 1/4インチ フォーンプラグ）

注目商品１. 新型TRUE1パワコン

2025年下期に発売の新パワコンTREU1 TOPの展示とトルク管理の実演を行います。IP65およびIP67等級への適合により、粉じんなどの異物侵入に対する保護が施されており、IP65は液体のジェットやスプレーからの保護、IP67は一時的な液体への浸漬に対する保護を提供いたします。

商品URL1: https://www.neutrik.co.jp/jp/product/nac3f-true1-s

商品URL2: https://www.neutrik.co.jp/jp/product/nac3m-true1-s

注目商品２. 新opticalBAR

opticalCON ADVANCEDシリーズと完全互換で、柔軟性・信頼性・耐久性が求められるプロフェッショナル用途向けに設計された、コンパクトで堅牢なファイバーブレイクアウトソリューションです。接続時にはIP65の防塵・防水性能を備え、光ファイバーのスマートな分配を最も過酷な環境下でも実現します。

商品URL3: https://www.neutrik.co.jp/jp/opticalBAR

注目商品３. CONTRIKパワーディストリビューションシステム

CONTRIKはノイトリックグループのブランドであり、プロフェッショナル向けの電源分配システムや高品質な電源ケーブルを提供しています。特に日本市場で幅広く利用されている、ソカペックス対応の商品を各種取り揃えております。

注目商品４. USB Type-Cレセプタクル

多くのユーザー様から製品化の声が寄せられていた、USB Type-Cのレセプタクル新製品を展示します。USB3.2 Gen1/5G/背面ケーブル25cm。

展示会概要

会期

11月19日（水）10:00～17:30

11月20日（木）10:00～17:30

11月21日（金）10:00～17:00

会場

幕張メッセ

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１

入場

無料（全来場者登録入場制）

