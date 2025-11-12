株式会社明治屋(本社：東京都中央区、代表取締役社長：磯野 太市郎)は、株式会社ソニー･クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健)がマスターライセンスを保有するフランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーションした商品を、2025年11月19日(水)より明治屋ストアー各店(一部店舗を除く)にて数量限定で発売いたします。明治屋創業140周年と、リサとガスパール日本語版出版25周年を記念した初めてのコラボレーションです。





商品イメージ





1.リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー＆ヨーグルト風味





リサとガスパール コラボマシュマロ ラズベリー＆ヨーグルト風味





【商品情報】

・価格 ：300円(税込324円)

・内容量 ：70g

・販売店舗：明治屋ストアー各店





甘酸っぱいラズベリーと爽やかなヨーグルトの風味が広がる、リサとガスパールの横顔をイメージした形のふわもち食感のマシュマロです。









2.泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶





泉屋東京店 リサとガスパール オリジナルクッキー缶





【商品情報】

・価格 ：1,500円(税込1,620円)

・内容量 ：10枚

・販売店舗：明治屋ストアー各店

(仙台藤崎ストアー、渋谷ストアー、名古屋名駅ストアーを除く)





クッキー缶の蓋は泉屋の代表的なクッキー「リングターツ」を持ったリサとガスパールのデザイン。中のクッキーは蓋と同じデザインのプリントクッキーが1枚、リサとガスパールをイメージしたバターの風味が香る限定クッキーが各2枚、その他リングターツを含む泉屋の人気クッキーが5枚、合計10枚の個包装クッキーが入っています。









3.リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ





リサとガスパール コラボリサイクルショッパーバッグ





【商品情報】

・価格 ：500円(税込550円)

・サイズ ：W220×H250×D120(mm)

・販売店舗：明治屋ストアー各店

(仙台藤崎ストアー、名古屋名駅ストアーを除く)





表面はリサとガスパールがペンキで「MEIDI-YA」と描いている様子をモチーフにしたデザイン。裏面はリサとガスパール25周年ロゴ、両側面には25周年ロゴのカラーに合わせた今回限定の明治屋ロゴをデザインしています。









4.明治屋×リサとガスパール 周年記念オリジナルセット





明治屋×リサとガスパール 周年記念オリジナルセット





【商品情報】

・価格 ：2,000円(税込2,160円)

・販売店舗：明治屋ストアー各店

(仙台藤崎ストアー、立川ストアー、名古屋名駅ストアー、

神戸ストアーを除く)

・限定数 ：1,500セット





「リサイクルショッパーバッグ」に「マシュマロ」と「オリジナルクッキー缶」を詰め合わせた明治屋ストアー限定セットも同時発売いたします。





※数量限定の為在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は直接店舗にお問い合わせください。









【「リサとガスパール」について】

フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」は2025年に日本語版出版25周年を迎えました。ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのがリサ、黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。ふたりはうさぎでも犬でもない、パリの住人。遊びもいたずらもいつも一緒です。

オフィシャルHP https://lisagas.jp/

オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/gaspardetlisa_official/





リサとガスパール 25周年ロゴ





(C) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre