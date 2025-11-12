夢と夢をつなぐ誰にも言えない秘密の仕事『はじめまして、夢交換手の川崎です』、発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、MPエンタテイメント第8作となる『はじめまして、夢交換手の川崎です』を2025年11月17日に発売します。

誰にも言えない秘密の仕事「夢交換手」とは

夢と夢を繫ぐのが、僕らの仕事。それはつまり、この世界にはまるで同じ夢を同時に見ている人間がふたり以上いるということだ。誰かの夢は、誰かの夢と繫がっている。彼女が言う夢に出てきた“誰か”はたしかにこの世界のどこかに存在する人物ではある。しかしそれは、僕ら交換手ではない。なぜなら、夢交換手は夢を見ることが出来ないからだ。

（『はじめまして、夢交換手の川崎です』「夢交換手って知ってるかい？」P14より）

あらすじ

何度忘れられてしまっても、僕は「はじめまして」を繰り返す。

ひとが見る夢は、誰かの夢と繋がっている。

夢と夢をつなぐ「夢交換手」の川崎は、カフェで働く女性・凪沙の夢へ出張するうちに、次第に惹かれていった。

しかし現実世界では、凪沙は川崎のことを覚えていない。凪沙に対して、何度も「はじめまして」を繰り返す川崎…。

誰かを大事に想うことを諦めた男が、本当の愛を見つけるまでの物語。

Contents

プロローグ

［川崎］夢交換手って知ってるかい？

［凪沙］ネモフィラの花言葉

［川崎］僕らの宿命

［凪沙］アリスの迷路

［川崎］きっときみは現れない

［凪沙］「はじめまして、夢交換手の川崎です」

著者情報

音はつき

2020年にスターツ出版キャラクター小説大賞特別賞受賞。『未だ青い僕たちは』でデビュー。著書は『蛍石アクアリウム』（マイナビ出版）『夏の夜明けを待つ僕ら』（実業之日本社）『大嫌いな世界にさよならを』（スターツ出版）など多数。

書誌情報

はじめまして、夢交換手の川崎です

著作者名：音はつき

書籍：1,793円（税込）

電子版：1,793円（税込）

判型：四六

ページ数：200ページ

ISBN：978-4-8399-88951

発売日：2025年11月17日

シリーズ名：MPエンタテイメント

備考：※電子版（EPUBリフロー版）は2025年12月17日に発売予定です。

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148891

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839988951

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社毎日コミュニケーションズの出版事業部門を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、 IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋二丁目６番３号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/