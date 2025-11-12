夢と夢をつなぐ誰にも言えない秘密の仕事『はじめまして、夢交換手の川崎です』、発売
株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、MPエンタテイメント第8作となる『はじめまして、夢交換手の川崎です』を2025年11月17日に発売します。
誰にも言えない秘密の仕事「夢交換手」とは
夢と夢を繫ぐのが、僕らの仕事。それはつまり、この世界にはまるで同じ夢を同時に見ている人間がふたり以上いるということだ。誰かの夢は、誰かの夢と繫がっている。彼女が言う夢に出てきた“誰か”はたしかにこの世界のどこかに存在する人物ではある。しかしそれは、僕ら交換手ではない。なぜなら、夢交換手は夢を見ることが出来ないからだ。
（『はじめまして、夢交換手の川崎です』「夢交換手って知ってるかい？」P14より）
あらすじ
何度忘れられてしまっても、僕は「はじめまして」を繰り返す。
ひとが見る夢は、誰かの夢と繋がっている。
夢と夢をつなぐ「夢交換手」の川崎は、カフェで働く女性・凪沙の夢へ出張するうちに、次第に惹かれていった。
しかし現実世界では、凪沙は川崎のことを覚えていない。凪沙に対して、何度も「はじめまして」を繰り返す川崎…。
誰かを大事に想うことを諦めた男が、本当の愛を見つけるまでの物語。
Contents
プロローグ
［川崎］夢交換手って知ってるかい？
［凪沙］ネモフィラの花言葉
［川崎］僕らの宿命
［凪沙］アリスの迷路
［川崎］きっときみは現れない
［凪沙］「はじめまして、夢交換手の川崎です」
著者情報
音はつき
2020年にスターツ出版キャラクター小説大賞特別賞受賞。『未だ青い僕たちは』でデビュー。著書は『蛍石アクアリウム』（マイナビ出版）『夏の夜明けを待つ僕ら』（実業之日本社）『大嫌いな世界にさよならを』（スターツ出版）など多数。
書誌情報
はじめまして、夢交換手の川崎です
著作者名：音はつき
書籍：1,793円（税込）
電子版：1,793円（税込）
判型：四六
ページ数：200ページ
ISBN：978-4-8399-88951
発売日：2025年11月17日
シリーズ名：MPエンタテイメント
備考：※電子版（EPUBリフロー版）は2025年12月17日に発売予定です。
マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148891
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839988951
