¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É½êÂ°¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×ÇÉï¤³¤¼¤Ë¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥Ü¥¤¥¹¤ò11·î19Æü(¿å)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ö¤¤¤Ñ¤¤¡×ÇÉï¤³¤¼¤Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤òAPPLAND OFFICIAL SHOP¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î19Æü(¿å)¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÇÉï¤³¤¼¤Ë¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥Ü¥¤¥¹¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ÊAPPLAND OFFICIAL SHOP¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡ØÇÉï¤³¤¼¤ËÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥Ü¥¤¥¹¡Ù¾ÜºÙ
²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï¥Ü¥¤¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¥Ð¥¤¥Îー¥é¥ë¥Ü¥¤¥¹¡¡³Æ1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡¡5,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡
²»À¼¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡§wav
¢¨¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ç¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È²èÁü¡×¤ò¤ªÉÕ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û
£±.ÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¥Ü¥¤¥¹¡ÖÉáÄÌ¤Î°û¤ß²ñ¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬!?¡×
£².ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¡Ö°ìÈÖ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°¥³ー¥ë!¡×
£³.Ëã¿ýÍÑ¸ì¤ò¤Í¤Ã¤È¤êÆÉ¤ß¾å¤²(¥Ïー¥È)¡Ê¥Ð¥¤¥Îー¥é¥ë¥Ü¥¤¥¹ver.¡Ë
£´.ÇÉï¤³¤¼¤Ë¤Î¡ù¶â±¿¥¢¥Ã¥×¥»¥ß¥Êー¡Ê¥Ð¥¤¥Îー¥é¥ë¥Ü¥¤¥¹ver.¡Ë
¢£ÈÎÇä³µÍ×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯11·î19Æü(¿å)12»þ00Ê¬～2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)23»þ59Ê¬
¡ÚÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Û
APPLAND OFFICIAL SHOP¡§https://4693.live/
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢VTuber¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎIP³«È¯¡¦À©ºî¤äWeb3.0¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹ÎÎ°è¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëMBS¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://appland.co.jp/
