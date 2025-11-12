心いやされる二胡の響きで、ホッとやすらぎ活きかえる「やすらぎの二胡 ベスト～ゆるく活きかえる時間～」11月12日CD発売及び配信スタート

日本コロムビア株式会社

本作品は、J-POPや歌謡曲、抒情歌、クラシックなどの名曲を二胡でカバーしたCD2枚組（全30曲）。

DISC-1は「僕のこと」「やさしさに包まれたなら」など気持ちが晴れる“リフレッシュ編”、

DISC-2は「満ちてゆく」「糸」など心落ち着く“リラックス編”とテーマ別に構成。

CDブックレットには、曲の背景など解説を所収。

ジャー・パンファン、ジャン・ジェンホワなど一流の二胡奏者がかなでるひととき、

日々のモヤモヤやストレスから解放されるヒーリングミュージック集です。

◇商品タイトル：やすらぎの二胡 ベスト～ゆるく活きかえる時間～

◇発売日：2025年11月12日

◇商品番号：COCJ-42559～60

◇価格：\2,310 (税込)

◇CD2枚組、ブックレット(曲解説付き)

*二胡演奏によるインストゥルメンタル作品です。歌は収録されておりません。

【収録内容】

＜DISC-1 REFRESH Edition＞

1.僕のこと

2.やさしさに包まれたなら(「魔女の宅急便」より)

3.君をのせて(「天空の城ラピュタ」より)

4.島唄

5.大空と大地の中で

6.道化師のソネット

7.愛燦燦

8.いい日旅立ち

9.早春賦

10.夏の思い出

11.浜辺の歌

12.芭蕉布

13.夜来香

14.木星(組曲「惑星」より)

15.空山鳥語

演奏：土屋玲子(1,3,6,7,14)、KiRiKo(2)、賈鵬芳(ジャー・パンファン) (4,5)、

姜建華(ジャン・ジェンホワ) (8,10～13,15)、汪承躍(ワン・チェンユェ) (9)

＜DISC-2 RELAX Edition＞

1.満ちてゆく

2.糸

3.ハナミズキ

4.ふたたび(「千と千尋の神隠し」より)

5.春よ､来い

6.さとうきび畑

7.長い間

8.なごり雪

9.見上げてごらん夜の星を

10.SWEET MEMORIES

11.花～すべての人の心に花を～

12.大きな古時計

13.アメイジング・グレイス

14.埴生の宿

15.蘇州夜曲

演奏：土屋玲子(1,5～8,10,13～15)、KiRiKo(2,3,9)、汪承躍(ワン・チェンユェ) (4,12)、

賈鵬芳(ジャー・パンファン) (11)

作品情報 https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42559-60/

配信サイトまとめ https://VA.lnk.to/yasuraginonicobest

ダイジェスト試聴 https://www.youtube.com/watch?v=iobLDB96nGI