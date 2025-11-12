心いやされる二胡の響きで、ホッとやすらぎ活きかえる「やすらぎの二胡 ベスト～ゆるく活きかえる時間～」11月12日CD発売及び配信スタート

日本コロムビア株式会社

本作品は、J-POPや歌謡曲、抒情歌、クラシックなどの名曲を二胡でカバーしたCD2枚組（全30曲）。


DISC-1は「僕のこと」「やさしさに包まれたなら」など気持ちが晴れる“リフレッシュ編”、


DISC-2は「満ちてゆく」「糸」など心落ち着く“リラックス編”とテーマ別に構成。


CDブックレットには、曲の背景など解説を所収。


ジャー・パンファン、ジャン・ジェンホワなど一流の二胡奏者がかなでるひととき、


日々のモヤモヤやストレスから解放されるヒーリングミュージック集です。




◇商品タイトル：やすらぎの二胡 ベスト～ゆるく活きかえる時間～


◇発売日：2025年11月12日 　


◇商品番号：COCJ-42559～60


◇価格：\2,310 (税込)


◇CD2枚組、ブックレット(曲解説付き)


*二胡演奏によるインストゥルメンタル作品です。歌は収録されておりません。



【収録内容】


＜DISC-1 REFRESH Edition＞


1.僕のこと


2.やさしさに包まれたなら(「魔女の宅急便」より)


3.君をのせて(「天空の城ラピュタ」より)


4.島唄


5.大空と大地の中で


6.道化師のソネット


7.愛燦燦


8.いい日旅立ち


9.早春賦


10.夏の思い出


11.浜辺の歌


12.芭蕉布


13.夜来香


14.木星(組曲「惑星」より)


15.空山鳥語


演奏：土屋玲子(1,3,6,7,14)、KiRiKo(2)、賈鵬芳(ジャー・パンファン) (4,5)、


姜建華(ジャン・ジェンホワ) (8,10～13,15)、汪承躍(ワン・チェンユェ) (9)



＜DISC-2 RELAX Edition＞


1.満ちてゆく


2.糸


3.ハナミズキ


4.ふたたび(「千と千尋の神隠し」より)


5.春よ､来い


6.さとうきび畑


7.長い間


8.なごり雪


9.見上げてごらん夜の星を


10.SWEET MEMORIES


11.花～すべての人の心に花を～


12.大きな古時計


13.アメイジング・グレイス


14.埴生の宿


15.蘇州夜曲


演奏：土屋玲子(1,5～8,10,13～15)、KiRiKo(2,3,9)、汪承躍(ワン・チェンユェ) (4,12)、


賈鵬芳(ジャー・パンファン) (11)



作品情報　https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42559-60/


配信サイトまとめ　https://VA.lnk.to/yasuraginonicobest


ダイジェスト試聴　https://www.youtube.com/watch?v=iobLDB96nGI