心いやされる二胡の響きで、ホッとやすらぎ活きかえる「やすらぎの二胡 ベスト～ゆるく活きかえる時間～」11月12日CD発売及び配信スタート
本作品は、J-POPや歌謡曲、抒情歌、クラシックなどの名曲を二胡でカバーしたCD2枚組（全30曲）。
DISC-1は「僕のこと」「やさしさに包まれたなら」など気持ちが晴れる“リフレッシュ編”、
DISC-2は「満ちてゆく」「糸」など心落ち着く“リラックス編”とテーマ別に構成。
CDブックレットには、曲の背景など解説を所収。
ジャー・パンファン、ジャン・ジェンホワなど一流の二胡奏者がかなでるひととき、
日々のモヤモヤやストレスから解放されるヒーリングミュージック集です。
◇商品タイトル：やすらぎの二胡 ベスト～ゆるく活きかえる時間～
◇発売日：2025年11月12日
◇商品番号：COCJ-42559～60
◇価格：\2,310 (税込)
◇CD2枚組、ブックレット(曲解説付き)
*二胡演奏によるインストゥルメンタル作品です。歌は収録されておりません。
【収録内容】
＜DISC-1 REFRESH Edition＞
1.僕のこと
2.やさしさに包まれたなら(「魔女の宅急便」より)
3.君をのせて(「天空の城ラピュタ」より)
4.島唄
5.大空と大地の中で
6.道化師のソネット
7.愛燦燦
8.いい日旅立ち
9.早春賦
10.夏の思い出
11.浜辺の歌
12.芭蕉布
13.夜来香
14.木星(組曲「惑星」より)
15.空山鳥語
演奏：土屋玲子(1,3,6,7,14)、KiRiKo(2)、賈鵬芳(ジャー・パンファン) (4,5)、
姜建華(ジャン・ジェンホワ) (8,10～13,15)、汪承躍(ワン・チェンユェ) (9)
＜DISC-2 RELAX Edition＞
1.満ちてゆく
2.糸
3.ハナミズキ
4.ふたたび(「千と千尋の神隠し」より)
5.春よ､来い
6.さとうきび畑
7.長い間
8.なごり雪
9.見上げてごらん夜の星を
10.SWEET MEMORIES
11.花～すべての人の心に花を～
12.大きな古時計
13.アメイジング・グレイス
14.埴生の宿
15.蘇州夜曲
演奏：土屋玲子(1,5～8,10,13～15)、KiRiKo(2,3,9)、汪承躍(ワン・チェンユェ) (4,12)、
賈鵬芳(ジャー・パンファン) (11)
作品情報 https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42559-60/
配信サイトまとめ https://VA.lnk.to/yasuraginonicobest
ダイジェスト試聴 https://www.youtube.com/watch?v=iobLDB96nGI