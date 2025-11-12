土岐隼一、堀江 瞬が演じる毒物男子が歌唱する『モエチェッカファイア』を『Toxic-a-Holic』公式YouTubeチャンネルにて公開！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）と株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）による「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクト『Toxic-a-Holic（トキシカホリック）』はシアン（CV：土岐隼一）とC.B.（CV：堀江 瞬）が歌う『モエチェッカファイア』のMVを公開しました。

シアン（CV：土岐隼一）とC.B.（CV：堀江 瞬）による『モエチャッカファイア』公開！

毒物男子・シアン（CV：土岐隼一）とC.B.（CV：堀江瞬）が歌う『モエチャッカファイア』のMVが、『Toxic-a-Holic』公式YouTubeチャンネルにて公開されました。

本編では見ることのできない、ふたりのメイド服姿は必見です。また公開を記念して、公式Xではキャンペーンや関連施策も展開いたします。

『モエチャッカファイア』

https://youtu.be/8dtxaZ7rKUU

In Fleur Inc.(https://in-fleur.com/)

・Vocal Direction:快晴P (https://x.com/KAISE_P)

・Mix:ソノイ(https://x.com/_Sonoi)

・Illust:鈴ki(https://x.com/_gongonbe_)

・Movie:harutako(https://x.com/harutakooo)

原曲／弌誠「モエチャッカファイア」

作詞・作曲：弌誠

徳留慎乃佑、古川慎、土岐隼一、坂泰斗、志麻、堀江瞬、白井悠介、木村良平、やみえん、全キャストによるリアルイベントの二次先行受付を実施中！

2026年2月1日（日）に開催される「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」について、現在ファンクラブ二次先行受付を行っております。

本イベントは『Toxic-a-Holic』出演キャストによるトークイベントで、トーク、バラエティ企画、朗読劇など多彩なプログラムをお楽しみいただけます。

■イベント名

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2

■開催日時

2026年2月1日（日）

昼の部：開場/15:00～ 開演/15:30～

夜の部：開場/18:00～ 開演/18:30～

※物販・展示エリアあり

■開催場所

大手町三井ホール

■出演者

徳留慎乃佑（アン役）、古川 慎（ヘムロック役）、土岐隼一（シアン役）、坂 泰斗（アーゴット役）、志麻（ディオン役）、堀江 瞬（C.B.役）、白井悠介（チェイン役）、木村良平（支部長役）、やみえん（サポーター役）

※敬称略、順不同

■チケット価格（税込）

SS席：18000円 ※前方１～４列確定

S席：10000円 ※前方５～１０列確定

A席：7800円

■チケット特典

SS席：アクリルパネル、チケット風カード

S席：チケット風カード

※チケット風カードについてはSS席、S席同様のデザインとなります。

■申込方法

ファンクラブサイト（https://fc.toxicaholic.com/）よりお申込みください。

※ファンクラブ先行には有料ファンクラブの入会が必要です。

■受付期間

2025年10月28日（火）12:00～11月16日（日） 23:59まで

「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」のイベントおよびチケットの申込みについての詳細情報は、公式Xをご覧ください。

追加情報は順次発表いたします。イベントの開催概要や日程、出演者等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

『Toxic-a-Holic』作品概要

『Toxic-a-Holic』は「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクトです。

【イントロダクション】

人類にとって有害な「毒」を持つ「toxient（トキシエント）」と呼ばれる知的生命体

──通称「毒物男子」は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在でもあった。

voidと戦うために設立された特別な機関によって、管理されている毒物男子たち。

有害と有益の狭間を生きる彼らのイメージアップを図ろうと、トーキョー支部の支部長は、広報動画を撮り始める。

トーキョー支部の採用募集も兼ねた動画だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まって、そう平和に事が運ぶわけもなく──

「毒物男子を信じるな。やつらは全員人殺しで、有害な存在だ」

毒×謎をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、開幕！

■公式サイト

https://www.toxicaholic.com

■公式X

https://x.com/Toxic_a_Holic

■公式YouTubeチャンネル

http://youtube.com/@Toxic-a-Holic

▼EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）について

メディアミックスコンテンツの原作を生み出す出版社、株式会社アース・スター エンターテイメントから、 新ブランド「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」が登場。

「あなたの明日を照らす一等星」をコンセプトに、「補講男子」をはじめとするメディアミックス作品で、ときめきをお届けします。

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@earthstarspica/

▼アース・スター エンターテイメントについて

株式会社アース・スター エンターテイメントは、ジャンルや常識に捉われず、次々と新しいものを創出する発想力、行動力をもって、魅力的なメディアミックスコンテンツの制作を行っています。

【主な事業】

コミック・ライトノベル等の書籍出版

自社出版物ならびに自社保有IPのメディアミックス企画

映像・音楽制作

【会社概要】

会社名：株式会社アース・スター エンターテイメント（https://www.earthstar.co.jp/）

本社：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア7F

代表取締役社長：幕内 和博

設立：1939 年6 月1 日

お問い合わせ窓口： ese-mdmx@earthstar.jp

【主要サイト】

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

所属アーティスト 花耶（KAYA）：https://kaya.bitfan.id/

▼株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/