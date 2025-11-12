







●「頼れる近鉄社員による 働き方相談室」 実施概要

内 容

近畿日本鉄道の現役スタッフとマンツーマンで30分間、キャリアや働き方について直接相談できるイベント。

場 所

働くことに悩みを抱えている方向けの就業支援拠点

「ハローワークミニ！」駅ナカ拠点：近鉄 大和西大寺駅

（奈良県奈良市西大寺国見町1丁目1-1 近鉄大和西大寺駅改札外）

日 程

2025年12月17日（水）、18日（木）、19日（金）

各日 10:00～17:00 ／ 1回30分の枠で個別相談を対応

【１】10:00～10:30／【２】11:00～11:30／【３】12:00～12:30／【４】13:00～13:30／【５】14:00～14:30／【６】15:00～15:30／【７】16:00～16:30

参加費

無料（コーヒーもしくはカフェオレ付き）





対 象

年齢18歳以上で下記の条件のいずれかに該当される方

・鉄道業界、またはその周辺業種への就職・転職を検討されている方

・鉄道業界で働く人のリアルな話を聞いてみたい方

・上記以外でも、本企画に興味・関心をお持ちの方、キャリアについてお話されたい方





●リアルな声を届ける近畿日本鉄道株式会社・現役スタッフのご紹介

本イベントでは、近畿日本鉄道の現役スタッフが相談員として参加し、参加者一人ひとりのキャリアのご相談にお応えします。鉄道業界の仕事内容や働き方の実情をお伝えするのはもちろん、社会人の先輩として、キャリアの迷いやこれからの働き方についても気軽にお話しできます。





●本イベントのねらい

近年の就職活動においては、「安定性」を重視する傾向が一層強まっています。また、消費者庁の調査では、10～20代の約7割が「困っている人や社会の役に立ちたい」と回答しており、若年層における社会貢献意識の高まりも確認されています。

こうした社会的傾向の中で、関西圏を中心に広がる鉄道ネットワークを長年にわたり支え、安定した経営基盤を築いてきた近畿日本鉄道の現役スタッフの声を聞ける機会を設けることは、就活生や転職希望者にとってキャリア選択の幅を広げる有意義な場となることに加え、鉄道業界全体の魅力発信や人材確保の促進にも寄与することを期待しています。





●本イベントの実施運営／NPO法人HELLOlifeについて

「誰もが自分らしい働き方・生き方を実現できる社会をつくる」ことをビジョン に掲げ、「働く」ということにまつわる様々な問題を事業を通じて解決し、その解決戦術をシステムとして社会に構築することをめざす組織です。2013年に民間の職業安定所「HELLOlife」を大阪市西区に開設。公的制度や既存の民間サービスでは充分に対応できない人々の課題に対する多種多様な支援の開発促進を目的に、雇用労働施策への民間資本の積極導入に取り組み、多彩な就労支援施策を数多く手掛けてきました。





●本イベントの主催／近畿日本鉄道株式会社について

近畿日本鉄道株式会社では、地域と連携した沿線活性化を目指し、様々な施策を行っております。「ハローワークミニ！」について、弊社は就労の観点からの沿線価値向上および移動需要創出による輸送人員底上げを目的として連携しています。今回のイベントは、「ハローワークミニ！」の話題づくりおよび弊社で働くイメージや社風等の定着を目的とするものです。相談者に対して直接弊社社員が面談を行うことで、弊社および鉄道業界で働くイメージを深め、採用活動に繋がることを期待しています。