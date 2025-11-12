¡ÖÌ´²ÚÏ¿¡×¥ê¥¦¡¦¥¤ー¥Õ¥§¥¤¡ß¡ÖGo¡ªGo¡ª¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÏÊÒÁÛ¤¤¡×¥êー¡¦¥·¥¨¥ó¶¦±é¡ª Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÉ÷¤Î¿á¤¯¾ì½ê¤Ø～love yourself～¡× 11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤¢¤µ7»þ～ BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÉ÷¤Î¿á¤¯¾ì½ê¤Ø～love yourself～¡×¤ò11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤¢¤µ7»þ～ÊüÁ÷³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÈÖÁÈ³µÍ×
¼«Á³Ë¤«¤Ê±ÀÆî¡¦±ÀÉÄÂ¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤ÎÂç¿Í¤Ê´Å¤¤ÎøÌÏÍÍ
Ì¾ºî¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿´ÆÆÄ¡õµÓËÜ²È¤¬Â£¤ë¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê±ÀÆî¡¦±ÀÉÄÂ¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤ÎÂç¿Í¤Ê´Å¤¤ÎøÌÏÍÍ¡ªº£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î¥Òー¥ê¥ó¥°¡¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£¢£ÈÖÁÈHP¡§https://www.twellv.co.jp/program/china/kazenofukubashohe/¢£²èÁü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§©2022 China Huace Global Media Co., Ltd.
£²¡¥¤¢¤é¤¹¤¸
ÂçÅÔ²ñ¤ÎËÌµþ¤ÇÆ¯¤¯¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢µö¹ÈÆ¦¡Ê¥·¥åー¡¦¥Û¥ó¥É¥¦¡Ë¤Ï¡¢¾º¿Ê¤ò¹µ¤¨Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î¿ÆÍ§¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á°¸þ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤Î»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÑ³¤µ¤òÃÎ¤ë¡£¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¤¢¤Ê¤¿¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¸«¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¿ÆÍ§¤Î°ä¸À¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢µö¹ÈÆ¦¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿±ÀÆî¡¦±ÀÉÄÂ¼¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¼Ì±¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÉ÷¤Î²È¡É¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤¹µö¹ÈÆ¦¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌµþ¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢¸Î¶¿¤ËÌá¤êÂ¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î¼ÕÇ·ÍÚ¡Ê¥·¥¨¡¦¥¸ー¥ä¥ª¡Ë¡£¸Î¶¿¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÇ·ÍÚ¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¹ÈÆ¦¤ÏÂ¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÈà¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¨¡¡£
£³¡¥ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡
11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤¢¤µ7»þ～¡¡ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥ÈËè½µ·î～¶âÍËÆü¡¡¤¢¤µ7»þ～¡¡BS½éÊüÁ÷¡ÊÁ´40ÏÃ/Ãæ¹ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¡Ë³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
£´¡¥¥¥ã¥¹¥È¡¡
ÌòÌ¾¡§¥¥ã¥¹¥Èµö¹ÈÆ¦¡Ê¥·¥åー¡¦¥Û¥ó¥É¥¦¡ËÌò¡§ÎËòèË¡Ê¥ê¥¦¡¦¥¤ー¥Õ¥§¥¤¡Ë¼ÕÇ·ÍÚ¡Ê¥·¥¨¡¦¥¸ー¥ä¥ª¡ËÌò¡§Íû¸½¡Ê¥êー¡¦¥·¥¨¥ó¡ËÕ±Õ±¡Ê¥Ê¥Ê¡ËÌò¡§¸ÕÉ¹¶ª¡Ê¥Õー¡¦¥Ó¥ó¥Á¥ó¡Ë¸ÕÍµû¡Ê¥Õー¡¦¥è¥¦¥æー¡ËÌò¡§µí½ÙÊö¡Ê¥Ë¥¦¡¦¥¸¥å¥ó¥Õ¥©¥ó¡ËÂçÇþ¡Ê¥Àー¥Þ¥¤¡ËÌò¡§ÇÏÌ´Í£¡Ê¥Þー¡¦¥â¥ó¥¦¥§¥¤¡Ë
£µ¡¥¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§¥Ç¥£¥ó¡¦¥ºー¥°¥¢¥ó¡ÊÃú°´¸÷¡Ë¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×µÓËÜ¡§¥·¥å¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¥âー¡Ê¿åïôËÏ¡Ë¡¢¥ï¥ó¡¦¥·¥ç¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ê²¦ÍºÀ®¡Ë¡Ö²ÈÂ²¤ÎÌ¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×
