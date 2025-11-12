六甲高山植物園 樹齢約100年の大木！ドウダンツツジの紅葉が見頃夜間イベント「ひかりの森～夜の芸術散歩～」も開催中
六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が六甲山上で運営を行っている六甲高山植物園では、樹齢約100年の大木のドウダンツツジの紅葉が見頃を迎えました。
標高の高い六甲山に位置する当園では、イロハモミジをはじめ、ツツジ類やブナ、カラマツ、シロモジ、コアジサイ、高山植物のチングルマなど、様々な種類の樹木が一足早く紅葉しています。なかでも、ドウダンツツジの大木の紅葉は圧巻です。見頃は11月下旬までです。
また、11月30日（日）までの土日祝は、神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond関連イベントとして、園内の木々をライトアップしアート作品とともに幻想的な夜の園内をお楽しみいただく「ひかりの森～夜の芸術散歩～」を開催しており、ドウダンツツジもライトアップしております。
■イベント情報
・「原種シクラメン展」
【開催日】開催中～11月30日（日）
【時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）
【参加費】無料（別途入園料要）
◆営業概要
【開園期間】開園中～11月30日（日）
【開園時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）
【入園料】大人（中学生以上）900円／小人（4歳～小学生）450円
【駐車料金】1,000円
※荒天等により、営業・イベントの内容を変更・中止する場合があります。
六甲山上で開催中のイベント
「神戸六甲ミーツ・アート2025 beyond」
神戸・六甲山上を舞台に、自然とともに現代アート作品を楽しめる芸術祭。16回目を迎える今回のテーマは「環境への視座と思考」です。今年は奈良美智や、川俣正、村松亮太郎/NAKED, INC.など国内外で活躍する61組のアーティストによる多彩な作品が展示されます。
【会期】開催中～11月30日（日）
【時間】10：00～17：00 ※営業日・時間は会場により一部異なります。
【会場】
ミュージアムエリア(ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）、六甲ケーブル(六甲ケーブル下駅・山上駅)、天覧台、兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）、六甲山サイレンスリゾート(旧六甲山ホテル)、トレイルエリア、みよし観音エリア、六甲ガーデンテラスエリア、風の教会エリア
【料金】◆鑑賞パスポート ※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生、3歳以下無料
※当芸術祭会期限定で上記に大人＋800円、小人＋400円で「シダレミュージアム2025 エモい展」に割引入場できるセット券も販売。（利用期間は～11月24日（月・休）まで）
＜販売窓口＞総合インフォメーション（ROKKO森の音ミュージアム前、六甲遊山案内処ショップ737）、各有料会場窓口、プレイガイド・Webチケットサービス各社、市街地窓口（神戸市総合インフォメーションセンター、鉄道各駅等）※詳しくは公式Webサイト内鑑賞パスポートページをご確認ください。
◆エリア入場券
各有料会場に個別で入場できる「エリア入場券」も取り扱います。
ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）＝大人1900円、小人950円
天覧台＝大人500円、小人200円
風の教会エリア（風の教会・六甲山芸術センター・旧六甲スカイヴィラ）＝大人1200円、小人500円
トレイルエリア（バンノ山荘・MOWA）＝大人500円、小人200円
みよし観音エリア＝大人800円、小人300円
＜販売窓口＞各エリア窓口でのみ販売
＜夜間イベント＞
「ひかりの森～夜の芸術散歩～」
夜間限定の光のアート作品が、ROKKO森の音ミュージアムと六甲高山植物園を幻想的に彩ります。また、会場に設置された作品が光に照らし出され、昼間とは違った表情をお楽しみいただけます。10月中旬～11月中旬には、ライトアップされた木々の紅葉もお楽しみいただけます。
【会期】開催中～11月30日（日）の土日祝
【時間】17：00～20：00 ※夜パス販売開始ならびに入場開始時間は16：00
【会場】ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園
【料金】上記、夜パスまたは昼夜パスのとおり
六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/7e56956bbd00f85473cab55dd34d3ee5d4ac0913.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1