　2025 年 11 月 16 日（日）、広島国際会議場で開催される「国際フェスタ 2025」のメイン企画として、ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏によるトークショーを開催いたします。 「クレイジージャーニー」出演や、YouTube チャンネル「丸山ゴンザレスのディープな世界」等で知られ、世界各地の“表と裏”を取材してきた丸山ゴンザレス氏が、様々な取材などのリアル な体験を語るトークショー、興味深い内容が満載です！
　世界の動きが日々報道される中、様々な現場を見たジャーナリストから市民へのメッセージ に触れる機会として、是非、ご来場ください！

■トークショー概要
　タイトル：丸山ゴンザレス氏に聞く 世界のウラオモテ
　日　　時：2025 年 11 月 16 日（日）13：30～15：00
　会　　場：広島国際会議場地下 2 階 ダリア
　参 加 費 ：無料（事前申込不要）
　主　　催：（公財）広島平和文化センター、JICA 中国

■国際フェスタ 2025 について
　日　　時：2025 年 11 月 16 日（日）10:00～16:00
　会　　場：広島国際会議場 内容
　　　　　　広島県内の国際交流・協力団体による、国際交流・協力に関する展示、
　　　　　　体験ブース、ステージイベントなど、子供から大人まで、外国籍の方も楽しめる
　　　　　　企画が盛りだくさんです。
　　　　　　JICA 中国は、上記トークショーの他、世界の民族衣装、楽器、遊び等に
　　　　　　触れることのできる複合体験型ブース「JICA ひろしま地 球ひろば」を出展致します。
　　　　　　世界を知り、つながる一日。ぜひご来場ください。


本件に関するお問合わせ先
JICA 中国 市民参加協力課　E-mail： cictpp@jica.go.jp

関連リンク
JICA中国イベント情報
https://www.jica.go.jp/domestic/chugoku/information/event/index.html
JICA中国ホームページ
https://www.jica.go.jp/domestic/chugoku/index.html