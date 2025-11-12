こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【JICA中国プレスリリース】丸山ゴンザレス氏トークショー開催！国際フェスタ２０２５のメイン企画（於：広島国際会議場）
2025 年 11 月 16 日（日）、広島国際会議場で開催される「国際フェスタ 2025」のメイン企画として、ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏によるトークショーを開催いたします。 「クレイジージャーニー」出演や、YouTube チャンネル「丸山ゴンザレスのディープな世界」等で知られ、世界各地の“表と裏”を取材してきた丸山ゴンザレス氏が、様々な取材などのリアル な体験を語るトークショー、興味深い内容が満載です！
世界の動きが日々報道される中、様々な現場を見たジャーナリストから市民へのメッセージ に触れる機会として、是非、ご来場ください！
■トークショー概要
タイトル：丸山ゴンザレス氏に聞く 世界のウラオモテ
日 時：2025 年 11 月 16 日（日）13：30～15：00
会 場：広島国際会議場地下 2 階 ダリア
参 加 費 ：無料（事前申込不要）
主 催：（公財）広島平和文化センター、JICA 中国
■国際フェスタ 2025 について
日 時：2025 年 11 月 16 日（日）10:00～16:00
会 場：広島国際会議場 内容
広島県内の国際交流・協力団体による、国際交流・協力に関する展示、
体験ブース、ステージイベントなど、子供から大人まで、外国籍の方も楽しめる
企画が盛りだくさんです。
JICA 中国は、上記トークショーの他、世界の民族衣装、楽器、遊び等に
触れることのできる複合体験型ブース「JICA ひろしま地 球ひろば」を出展致します。
世界を知り、つながる一日。ぜひご来場ください。
本件に関するお問合わせ先
JICA 中国 市民参加協力課 E-mail： cictpp@jica.go.jp
関連リンク
JICA中国イベント情報
https://www.jica.go.jp/domestic/chugoku/information/event/index.html
JICA中国ホームページ
https://www.jica.go.jp/domestic/chugoku/index.html
