群馬県のインターネット広告適正化の取組と悪質ネット広告対策に、ネット広告業界の健全な発展と普及、消費者利益と事業者利益の共存と成長を図るべく一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が協力
群馬県消費生活課では、SNSや動画サイト、アプリ、検索エンジン等のデジタル広告プラットフォーム上に表示される虚偽・誇大なインターネット広告から群馬県民を守るため、消費者行政担当職員及び消費生活相談員向け研修会の実施や、消費者被害防止の啓発活動など、群馬県内におけるインターネット広告適正化の取り組みを行われています。
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）では、群馬県内のインターネット広告適正化、ならびに悪質なインターネット広告への効果的な対策を促進するため、2025年11月より下記のご協力をさせて頂いております。
【群馬県のインターネット広告適正化の取り組み：ご協力内容】
１）悪質なインターネット広告を出稿している事業者の情報提供
２）群馬県内の市民・事業者・相談員向け研修講師協力
３）群馬県内の相談員向けにネット広告関連相談の個別サポート
４）群馬県消費生活課とネット広告に関する情報交換会の実施
群馬県のインターネット広告適正化の取り組みにご協力することで、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）は発足時からの理念でもありますアフィリエイト・プログラムを含むネット広告業界の健全な発展と普及、そして消費者利益と事業者利益の共存と成長を図ってまいります。
■群馬県消費生活課
https://www.pref.gunma.jp/soshiki/48/
参考）一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）公式サイト上での群馬県との取り組みご案内ページ
https://www.japan-affiliate.org/topics/gunma2511/
『群馬県とのこれまでの取り組み』
【JAO】群馬県 生活こども部 消費生活課主催「令和７年度第５回消費生活相談技術向上研修会」にて講師協力
https://www.japan-affiliate.org/topics/koushihaken251020/
2025年10月20日（月）開催の群馬県 生活こども部 消費生活課主催「令和７年度第５回消費生活相談技術向上研修会」において、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）代表理事の笠井北斗が講師を担当させて頂きました。
【インターネット広告適正化の取り組みに関するお問い合わせ先】
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
https://www.japan-affiliate.org/
電話： 0466-90-5785（平日10:00-15:00）
e-mail： info@japan-affiliate.org
【一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）とは】
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）はアフィリエイト・ビジネスの健全な発展と普及、そして消費者利益と事業者利益の共存と成長を図る事を目的とし、アフィリエイト・サイト運営者（アフィリエイター）、広告主、アフィリエイト・サービス・プロバイダー（ASP）、そして広告代理店間で協力し活動しているアフィリエイトに特化した業界団体です。2025年11月現在、約500名のアフィリエイト関係者が会員として参加中です。
日本アフィリエイト協議会ではこれからアフィリエイトを始める方を対象とした無料セミナー『“超”初心者向け無料アフィリエイト講座』や、広告主側の担当者を主な対象とした『広告主向けアフィリエイト運用セミナー』、年末の大型企画『Japan Affiliate Summit -本気でアフィリエイトを学ぶ会-』等のイベントを定期開催しております。また、「アフィリエイト・ガイドライン」や「アフィリエイト市場調査」も公表しております。
【公式サイト】一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
https://www.japan-affiliate.org/
【JAO】アフィリエイト・ガイドライン
https://www.japan-affiliate.org/guideline/
【セミナー＆講座＆講習会情報】アフィリエイト・イベントカレンダー
https://www.japan-affiliate.org/calendar/
【定期開催】“超”初心者向け無料アフィリエイト基礎講座
https://www.japan-affiliate.org/topics/1stkouzamain/
【定期開催】アフィリエイト初心者セミナー
https://www.japan-affiliate.org/topics/2ndkouzamain/
【JAO】アフィリエイト広告代理店＆運用代行会社一覧
https://www.japan-affiliate.org/members/agency/
【JAO】ASP一覧（アフィリエイト・サービス・プロバイダー）
https://www.japan-affiliate.org/members/asplist/
【JAO】インターネット上の広告の適正化の取り組み
https://www.japan-affiliate.org/adoptimization/
配信元企業：日本アフィリエイト協議会
