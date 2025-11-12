日テレ幹部逝去の悲報「サイレントキラーと呼ばれる」病魔について
日本テレビ関係者の間で悲報が続いている。先日、同社の菅谷大介氏がすい臓癌のため逝去したことが明らかになった。すい臓癌は「サイレントキラー」とも呼ばれ、初期の自覚症状が少ないことから、発見時にはすでに末期に至っているケースもあり手遅れなケースが多いとされる。
筆者の周囲でも、過去に酒豪として知られた人物がすい臓癌で末期と診断され、わずか一ヶ月という短期間で命を落とした例があり、この病気の恐ろしさを改めて痛感させられる。
菅谷大介氏のInstagramより
樽谷大助氏「素面」と空手で健康を維持
一方、世界武道連盟常務理事を務める樽谷大助氏は、そのエキセントリックな行動で知られているものの、アルコールを一切口にしないという徹底した健康管理を実践している。樽谷氏の健康を支える柱の一つが、世界武道連盟で定期的に行われる空手の稽古であり、筆者も縁あってこの稽古に定期的に参加させていただいている。
樽谷氏の極端なまでのストイックな健康管理は、「行動はエキセントリックだが、健康は極めて健全」という、興味深いコントラストを成している。
揺らぐメディアの信頼性と健康リスク
今回逝去が報じられた日本テレビは、フジテレビと同様に、過去からコンプライアンス上の問題が度々指摘されている大手メディアである。あるタレントの引退に関する情報非公開と一方的な処遇が人権問題として弁護士が動き始めている事案も記憶に新しい。
こうした厳しい業務環境やストレスの多い状況下では、個人の健康管理がより重要となる。
樽谷氏のフェイスブックより
病気予防への契機の為に
一般的に、ある程度の年齢層に達すると、飲酒量のコントロールや体系的な運動管理が健康維持に不可欠となる。今回の悲報は、私たちに対し、改めて病気予防のための日々の食生活と運動習慣を見直すよう促す、重い契機となるだろう。
