アルツハイマー病による認知機能低下にリチウムは有効か？～既存の承認薬である炭酸リチウムには効果を認めず～

＜背景および研究手法＞現在、アルツハイマー病には非薬物治療や抗認知症薬などを用いた薬物治療が行われることが一般的です。しかし、いずれの治療方法に関しても認知機能障害の進行抑制作用や認知症周辺症状に対する有効性は認められるもの、その効果の大きさは限定的であるため、これらの症状に対する新たな治療方法の開発が精神科医療の喫緊の課題でした。最近、マウスを用いた動物実験では、内因性リチウム（体内で自然に存在するリチウム）の欠乏が、アルツハイマー病に類似した病態を引き起こすことが明らかになりました［1］。具体的には、リチウムが欠乏することで、アミロイドβやリン酸化タウ※4の蓄積、神経炎症、シナプス・軸索の喪失が増加し、GSK3β※5の活性化を介して認知機能の低下が進行することが判明しました［1］。また、同じモデルマウスにリチウムを補給したところ、これらの病理学的変化と記憶喪失が予防されました［1］。これまで、アルツハイマー病に対するリチウムの有用性を検証するためのヒトを対象にした臨床試験は複数実施されてきましたが、その結果は一貫していませんでした。そこで私たちは、この点を明らかにするため、系統的レビューとメタ解析を用い、既存の研究データを統合して解析することで、アルツハイマー病による認知機能障害に対するリチウムの有用性を検証しました。＜研究成果＞この研究により、現在医薬品として承認されている炭酸リチウムには、アルツハイマー病による認知機能障害の進行を抑制する効果がないことが明らかになりました。＜今後の展開＞動物実験では、現在医薬品としては未承認であるオロチン酸リチウムがアルツハイマー病に有用である可能性が示唆されています。そのため、今後はヒトを対象としたオロチン酸リチウムのアルツハイマー病に対する有効性と安全性を検証するための臨床試験が実施されるかもしれません。オロチン酸リチウムは、日本だけでなく海外においても医薬品としては未承認であることに留意してください。［引用文献］