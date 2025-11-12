サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「2025年上半期のスポーツシューズ・アパレル市場規模は7729億円、前年同期比11％増、アパレルが13％増でけん引」を公表
スポーツシューズ・アパレル市場情報サービス『Japan Sports Tracker*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、2025年上半期のスポーツシューズ・アパレル市場概況分析レポートを2025年11月12日に公表します。
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年上半期のスポーツシューズ・アパレル市場規模は7729億円、前年同期比11％増と大きく成長しました。アパレルが13％増とスポーツ市場全体の成長をけん引しました。スポーツシューズ・アパレル市場規模、2025年上半期は前年同期比11％増
日本の2025年上半期のスポーツシューズ・アパレル市場規模は7729億円で前年同期比11％増と、大幅な増加となりました（図表１）。特にアパレルが13％増と、市場の増加をけん引しました。またシューズも9％増と二桁近い成長率を記録しており、市場全体の堅調さを表す結果となりました。
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「2025年上半期にスポーツシューズ・アパレル市場に見られた力強い成長には二つの側面が考えられます。一つは服装のカジュアル化や、消費者の健康志向により需要が喚起されたポジティブな側面と、もう一つは過去3年間続いている円安によりメーカーが商品価格を上げざるを得ず、結果的に市場規模が底上げされた側面です。とはいえデータを深堀りすると、平均単価の上昇にもかかわらず、販売個数も上昇傾向を示しており、消費者のスポーツシューズ・アパレル製品への購入意欲は底堅いと言えそうです。」と話します。
*1 Japan Sports Tracker
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
