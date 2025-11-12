R-Shiftで「3日→1時間」――ハンズマン、1店舗100人のシフト作成を劇的短縮。お客様第一の現場DXを実装

オーエムネットワーク株式会社

九州・関西で28万点の品揃えを誇るホームセンター「ハンズマン」は、店舗運営の中核であるシフト管理にクラウド型「R-Shift」を導入しました。

1店舗あたり約100名という複雑な人員構成に対し、従来は店長が丸3日以上を費やしていたシフト作成を約1時間へと短縮し、調整負荷を大幅に軽減しています。

検証開始後すぐに実務フローに沿ったテスト運用へ移行し、検証期間の約3分の2時点で本導入を決定するなど、直感的なUIと希望・条件に基づく自動提案機能が評価され、創出された時間を接客や売場づくりに再配分する“現場DX”が進んでいます。

■「お客様第一主義」を貫く、独自のホームセンター運営

「28万点の品揃えを誇るハンズマン。まるで“大人のテーマパーク”のような売場」

株式会社ハンズマン様は、九州・関西地方にホームセンターを展開する企業様です。「お客様第一主義」の理念のもと、“お店に行けばなんでもある”を実現するために、約28万点という圧倒的な品揃えを誇り、お客様に驚きと楽しさを提供されています。

店舗はまるで“大人のテーマパーク”のようだと評され、商品だけでなくディスプレイや売場演出にもこだわりが詰まっています。工具・園芸・インテリアからDIY資材に至るまで、一般的なホームセンターの枠を超えた「探す楽しさ」「選ぶ喜び」を感じられる空間づくりを大切にされています。

そんなハンズマン様の店舗運営の根底にあるのは、「お客様を第一に考え、従業員一人ひとりが最良のサービスを提供する」という想いです。そのため、1店舗あたり約100名という多くの従業員が働いており、日々の店舗運営を支えるシフト管理は非常に重要な業務のひとつでした。

導入の背景：お客様第一を支える“人の時間”が足りない

ハンズマン様は“お店に行けばなんでもある”を実現するため、約28万点という圧倒的な品揃えと“大人のテーマパーク”のような売場演出で知られています。この提供価値を支えるのが、1店舗あたり約100名の従業員運営です。一方、店長がExcel中心で約100名分の勤務調整を行う従来のやり方では、丸3日以上を要するケースもありました。

課題：複雑な希望・条件と人員配置の両立

100名規模のシフト作成にかかる“数日間”の時間

各店舗では、多様な職種・勤務パターンを抱えながら、営業時間や人員配置、スタッフの希望などを反映したシフトを作成する必要がありました。従来は店長が中心となってExcelなどで調整を行っており、約100名分の勤務予定を整えるには丸3日以上を要するケースもありました。

この時間をもっとお客様のために使いたい。そして現場で働く従業員が、より快適に業務へ集中できる環境を整えたい。そんな想いから、シフト管理のシステム化を検討されることになりました。

解決策：R-Shiftを選んだ決め手は「スピード×現場適応力」

ハンズマン様はクラウド型シフト管理「R-Shift」を導入。検証開始後まもなく実業務フローに沿ったテスト運用に移行し、検証期間の約3分の2時点で導入を正式決定しました。

R-Shiftは希望・条件を基に自動でシフトを提案し、店長による最終調整も直感的UIで行えることが評価され、操作がわかりやすく導入ハードルが低い／調整作業が大幅に軽減といった社内評価につながりました。

成果：3日→約1時間。“時間の再配分”が現場の笑顔に

「時間を生み出す」ことが、現場の笑顔につながる

導入の結果、3日かかっていたシフト作成が約1時間まで短縮。創出された時間を売場づくりや顧客対応に充てられるようになり、人員配置の最適化や従業員満足度の向上にもつながっています。本質は“効率化”ではなく、サービス品質を高めるための「時間価値」創出です

R-Shiftは、単に作業を自動化するツールではなく、“人が活きる店舗運営”を支える仕組みとしてご評価いただいています。

導入プロセス：現場と開発の「共創」で定着

お客様との会話の時間に

ハンズマン様との導入プロジェクトでは、店舗運営のご担当者とR-Shift開発チームが何度も意見交換を重ねました。現場の課題や操作の分かりづらい点を丁寧にヒアリングし、設定の最適化や運用サポートを実施。

「もっと使いやすく」「もっとわかりやすく」という現場の声がR-Shiftの改良に活かされる形となりました。このような共創型の導入プロセスにより、ハンズマン様の現場にしっかりと根付いた運用が実現。お客様からいただいた意見やご要望は、今後のR-Shiftの機能拡張にも反映してまいります。

今後の展望：“人が主役のDX”を小売の新スタンダードに

ハンズマン様の事例は、小売・流通業におけるDXの本質を示しています。

それは「人を減らすための仕組み」ではなく、“人がより力を発揮するための仕組み”を整えること。

R-Shiftは、シフト作成にかかる時間を削減することで、店長やスタッフの「考える時間」「お客様と向き合う時間」を生み出します。この“時間の再配分”こそが、サービス品質や顧客体験の向上につながると私たちは考えています。

R-Shiftは「人を減らす仕組み」ではなく「人がより力を発揮する仕組み」を目指します。

店長やスタッフの“考える時間／お客様と向き合う時間”を生み出すことで、顧客体験の底上げにつなげます。

まとめ：「お客様第一」を支える“静かな時間革命”

シフト作成画面のイメージキャプチャ 「3日→1時間。R-Shiftがもたらす“時間革命”」

ハンズマン様が目指すのは、「お客様にとっての“楽しい買い物体験”を、従業員全員で支えること」。

そのための仕組みとして、R-Shiftが店舗運営の新たなスタンダードになりつつあります。作業時間を削減することで得られた時間が、お客様とのコミュニケーションや店舗づくりへと還元されていく。

それは、ハンズマン様の“お客様第一主義”をより力強く実現する、静かな時間革命といえるでしょう。

「お客様第一を支える、スタッフ」

■株式会社ハンズマン様について

株式会社ハンズマン様は、九州・関西地方にホームセンターを展開。「お客様第一主義」を理念に掲げ、生活を豊かにする多彩な商品と驚きと発見のある売場づくりを行っておられます。28万点におよぶ圧倒的な品揃えと独自の店舗設計は、全国の小売業界からも注目を集めています。

「R-Shift」は、店舗運営における“人の時間”を取り戻すためのシフト管理DXです。

シフト作成の効率化を通じて、より多くの時間をお客様と現場に。

ぜひ詳細はR-Shift公式サイト(https://www.rshift.jp/)をご覧ください。

