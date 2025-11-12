こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freeeが事業承継領域にも参入 ベンチャー型事業承継にも加入し、“アトツギ”の事業成長をバックオフィスDXでサポート
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は新たに事業承継領域に参入することをお知らせします。
freeeはこれまで「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げてサービスを提供してきました。そのような中でfreeeは、日本の大多数を占めるスモールビジネス（中小企業）の事業承継への取り組みは極めて重要なテーマであると捉えています。
一般的に「事業承継」という言葉は、後継者不足やそれに伴う廃業などのネガティブなイメージが先行しがちでしたが、freeeでは「事業承継」を企業変革や第二の創業のタイミングとしてポジティブに捉えています。
事業承継により受け継いだ経営資源を活かしながら、freeeは新たな挑戦に向き合う“アトツギ”の方々の事業成長をバックオフィス領域のDXを通じて支えるパートナーとなることを目指します。
■ベンチャー型事業承継に加盟し、DXを通じて承継後の経営者をサポート
事業承継領域の参入に伴い、freeeは一般社団法人ベンチャー型事業承継（所在地：東京都千代田区、代表者：山野千枝、以下「ベンチャー型事業承継」）の協賛パートナーに加入しました。
ベンチャー型事業承継は「挑戦するアトツギが日本経済に地殻変動を起こすエコシステムを実現する」をビジョンに掲げ、スタートアップとファミリービジネスに精通する経営者が中心となって2018年に設立された一般社団法人です。
全国の中小企業の承継予定者や後継者を対象に、全国各地の行政や支援機関、大学、金融機関と協同で実施する研修イベントのほか、学びのプラットフォーム『ファースト』を運営、後継者視点を持つ専門家の輩出を目的に「アトツギ支援認定サポーター制度」を創設しています。
同団体が掲げる“アトツギ”とは、「先代から受け継いだ価値を、時代に合わせてアップデートすることで、その次の世代に託す時まで、存続にコミットする個人」を指します。
freeeは「事業承継」を変革期として支援しているベンチャー型事業承継に賛同し、加盟を通じてスモールビジネス経営者の支援とさらなる成長企業の創出を後押しするとともに、同団体とともに“アトツギ”の概念を広めていくことで、社会的なインパクトを最大化していきたいと考えています。
■ベンチャー型事業承継 概要
団体名：一般社団法人ベンチャー型事業承継
所在地：東京都千代田区神田錦町1-17-1 神田髙木ビル（東京オフィス）
代表者：山野千枝
設立：2018年6月20日
ホームページ：https://take-over.jp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
ホームページ：https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
