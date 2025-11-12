¹ñ»º¿å»ºÊª¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤òÅ¹Æ¬¤ÇÈ¯¿®～·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅ ¤µ¤«¤ÊÁÈ¾¦Å¹¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä～»°Î¦¡¦¾ïÈØ ³¤»ºÊª¥Õ¥§¥¢Á´¹ñ24Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤Ï¡¢ALPS½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Ø¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·Åù¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâ¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¤È¿å»º¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç°ÜÆ°ÈÎÇä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¤µ¤«¤ÊÁÈ¾¦Å¹¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ê¡Åç¸©»º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñ»º¿å»ºÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Á´¹ñ24Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¹ñ»º¿å»ºÊª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ´ÍýË¡¤ä²Ã¹©ÊýË¡¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»°Î¦¡¦¾ïÈØÃÏ°è¤Î¿å»ºÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¤ò·Ò¤°·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢É÷É¾¤ÎÊ§¿¡¤È¹ñÆâ¾ÃÈñ¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢³«ºÅ³µÍ×
¡Ú´ü´Ö¡Û 2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û ¥Þ¥ë¥¨¥Ä À¶À¡Çò²Ï ¡¢ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¥×¥ì¥Ã¥»Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ24Å¹ÊÞ¤ÎÂç·¿¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦¡Ö¤µ¤«¤ÊÁÈ¾¦Å¹¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿°ÜÆ°ÈÎÇä¤Î¼Â»Ü
¡¦Ê¡Åç¸©»º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñ»º¿å»ºÊª¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ´ÍýË¡¤ä²Ã¹©ÊýË¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
¡¦¿å»ºÊª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¡¦»°Î¦¡¦¾ïÈØÃÏ°è¤Î¿å»ºÊª²Ã¹©ÉÊ¡Ê¥á¥Ò¥«¥ê¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢¥Û¥ä¡¢¥¢¥ï¥ÓÅù¡Ë
¢¨¼è°·ÉÊÌÜ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡ã¥Þ¥ë¥¨¥Ä À¶À¡Çò²Ï¡Ê11/14～16¼Â»Ü¡Ë¡ä¤Ø¤´¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ËPR»öÌ³¶É¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¹ñ»º¿å»ºÊªÌ¥ÎÏÈ¯¿®»ö¶ÈPR»öÌ³¶É¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÆâ¡Ë
TEL¡§03-5459-5490¡¡FAX:03-5459-5491¡¡E-mail¡§ccu@materialpr.jp
Ã´Åö¡§¾±»Ê(080-6525-4044) /¾®Ìî(070-8792-1090)
¢£³«ºÅ²Õ½ê°ìÍ÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/82634/table/146_1_9cd50e682e2e874b194066f792ea4e62.jpg?v=202511120158 ]