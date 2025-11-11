´¥Áç¤Îµ¨Àá¤ËÉé¤±¤Ê¤¤È©¤Ø¡¢¥¹¥¤¥«¤ÎÎÏ¡¡～ÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò½õ¤±¡¢´¥ÁçÂÐºö¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¸¦µæÀ®²Ì～
¡ü¼ï»ÒÍÑ¥¹¥¤¥«¥¨¥¥¹¤Ë¥ê¥Îー¥ë»À»É·ã¤·¤¿¥Ò¥ÈÈé»éÁ£ºÙË¦³ôSZ95ºÙË¦¤Ë¤ª¤±¤ëÈé»é¹çÀ®Â¥¿Ê¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¡ü³èÀÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÆ±Äê¤·¤¿¡£¡Ú³µÍ×¡Û»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Êª»ñ¸»³Ø¸¦µæ²Ê¡¡°ËÆ£ÃÒ¹¡¡½Ú¶µ¼ø¡¢¶áµ¦Âç³ØÇÀ³ØÉô¿å»º³Ø²Ê¡¡Ê¡ÅÄÎ´»Ö¡¡¶µ¼ø¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇë¸¶ÇÀ¾ì¡ÊÆàÎÉ¸©°ë¾ë·´ÅÄ¸¶ËÜÄ®¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Çë¸¶ÅÍ»Ö¹°¡Ë¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼ï»ÒÍÑ¥¹¥¤¥«¡ÊCitrullus mucosospermus ¡ÊFursa¡Ë¡Ë¤«¤éÃ±Î¥¤·¤¿¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¡¢¥Ò¥ÈÈé»éÁ£ºÙË¦³ôSZ95ºÙË¦¤Ë¤ª¤±¤ëÈé»é¹çÀ®Â¥¿Ê¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ï»ÒÍÑ¥¹¥¤¥«¤Ï¡¢Çò¤¤²ÌÆù¿§¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤²ÌÆù¡¢´¥ÁçÂÑÀ¤òÍ¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇë¸¶ÇÀ¾ì¤¬ÆÈ¼«¤Ë°éÀ®¤·¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤«¤é¡¢¼ï»ÒÍÑ¥¹¥¤¥«¤òÍøÍÑ¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯8·î2ÆüÉÕ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¡ÖMolecules¡×¡Ê30´¬¡¢https://doi.org/10.3390/molecules30163360¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·î26Æü¤«¤é29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿©ÉÊ²Ê³Ø¹©³Ø²ñÂè72²óÂç²ñ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÇØ·Ê¡Û¶áÇ¯¡¢´¥ÁçÈ©¤Ïµ¨ÀáÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸³è´Ä¶¤äµ¤¸õÊÑÆ°¡¢²áÅÙ¤ÊÀö¾ô½¬´·¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁ´Ç¯ÎðÁØ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥ÁçÈ©¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿åÊ¬ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¡ÊÃí1¡Ë¤ÎÄã²¼¤òÈ¼¤¦À¸ÍýÅª°Û¾ï¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢¤Ï³Ñ¼ÁºÙË¦¡¦³Ñ¼ÁºÙË¦´Ö»é¼Á¡¦Èé»éËì¤«¤éÀ®¤ê¡¢³°Åª»É·ã¤òËÉ¤®¿åÊ¬¾ø»¶¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥»¥é¥ß¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢¹½À®À®Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÈé»éÁ£Í³Íè¤ÎÈé»é¤Ï¡¢Èé»éËì¤ò·ÁÀ®¤·¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÃÎð¤ä¥Û¥ë¥â¥óÊÑ²½¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÈé»éÊ¬Èç¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¡¢Èé»éËì¤¬ÀÈ¼å²½¤·¿åÊ¬¾ø»¶¤ä±ê¾É¤¬¿Ê¤à°½Û´Ä¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢Èé»éÊ¬Èç¤ÎÀµ¾ï²½¤äÈé»éËìºÆ¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢¤ò¶¯²½¤·¡¢´¥ÁçÈ©¤òº¬ËÜÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¸¦µæ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¸¦µæÆâÍÆ¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥«¤Î¼ï»ÒÉô¤ò¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤¹Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¼ï»ÒÉô¤Î¤ß¤ò¿©¤¹¥¹¥¤¥«ÉÊ¼ï¤¬Â¸ºß¤·"ÂÇ±»"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæºàÎÁ¤ËÍÑ¤¤¤¿¼ï»ÒÍÑ¥¹¥¤¥«¡ÊCitrullus mucosospermus ¡ÊFursa¡Ë¡Ë¤Ï¡¢°äÅÁÅª¤Ë¤ÏºÏÇÝ¼ï¤Ë¶á¤¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇë¸¶ÇÀ¾ì¤¬ÆÈ¼«¤Ë°éÀ®¤·¤¿¡¢ÌîÀ¸¼ï¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë·Á¼Á¡Ê´Å¤¯¤Ê¤¤²ÌÆù¡¢Çò¤¤²ÌÆù¿§¡¢Èæ³ÓÅªÂç¤¤Ê¼ï»Ò¡¢¶¯¤¤´¥ÁçÂÑÀ¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¤¥«ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¤³¤Î¼ï»ÒÍÑ¥¹¥¤¥«¤«¤é¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó¤ä¥Á¥í¥·¥ó¤ò´ð¼Á¤È¤·¤Æ¹çÀ®¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¥ê¥°¥Îー¥ë¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ó¡¢p-¥¯¥Þ¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î´ÞÍ¤òÃ±Î¥¤·¡Ê¿Þ2A¡Ë¡¢¥ê¥Îー¥ë»À¤Ë¤Æ»É·ã¤·¤¿¥Ò¥ÈÈé»éÁ£ºÙË¦¤Ë¤ª¤±¤ëÈé»é¹çÀ®Â¥¿Ê¸ú²Ì¤òOil Red OÀ÷¿§Ë¡¡ÊÃí2¡Ë¤Ë¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ËÇ»ÅÙ°ÍÂ¸Åª¤ÊÈé»é¹çÀ®Â¥¿Ê¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»éËÃÅ©¤ÎÎÌ¤ª¤è¤Ó³ÈÂç¤ò¸²Èù¶À´Ñ»¡¤Ç¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2B¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ô¥Éー¥à²òÀÏ¡ÊÃí3¡Ë¤Ë¤è¤êÄêÎÌ¤·¤¿³Æ¼ï»é¼ÁÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Îー¥ë»À¤ò¹½À®À®Ê¬¤È¤¹¤ë»é¼Á´ÞÎÌ¤¬Í°Õ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï¡¢Èé»é¹çÀ®¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥ê¥Îー¥ë»À¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Èé»é¹çÀ®¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊA¡Ë1¡§¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ó¡¢2¡§p-¥¯¥Þ¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢3¡§¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¡ÊB¡ËOil Red OÀ÷¿§SZ95ºÙË¦¤Î¸²Èù¶À´Ñ»¡Áü¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û¼ï»ÒÍÑ¥¹¥¤¥«¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï¡¢Èé»é¹çÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·ÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¤â¤ÄÅ·Á³À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤½¤ÎÊ¬»ÒºîÍÑµ¡¹½¡ÊÈé»éÁ£¤Î»é¼Á¹çÀ®·ÐÏ©¡ÊSREBP-1c¡ÊÃí4¡Ë¡¢PPAR¦Ã¡ÊÃí5¡Ë¡Ë¤Î³èÀ²½¡Ë¤Î²òÌÀ¤ä¡¢³°ÍÑºÞ¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î±þÍÑ¸¦µæ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ï»Ò»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢SDGs3¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡×¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SDGs9¡Ö»º¶È¤Èµ»½Ñ³×¿·¤Î´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¡¢SDGs12¡Ö¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡×¡¢SDGs15¡ÖÎ¦¤ÎË¤«¤µ¤â¼é¤í¤¦¡×¤Ë¤â¹×¸¥¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥¤¥ª»ñ¸»ÍøÍÑ¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û¡ÊÃí1¡ËÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¡§³Ñ¼ÁÁØ¤äÈé»éËì¤¬³°Åª»É·ã¤äÉÂ¸¶ÂÎ¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤®¡¢¿åÊ¬¤Î¾øÈ¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÆâ´Ä¶¤ò°ÂÄê¤ËÊÝ¤Ä½ÅÍ×¤ÊËÉ¸æµ¡Ç½¡£¡ÊÃí2¡ËOil Red OÀ÷¿§¡§ÃæÀ»éËÃ¤ä»é¼ÁÅ©¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤ë»é¼ÁÆÃ°ÛÅªÀ÷¿§Ë¡¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÙË¦¤äÁÈ¿¥Ãæ¤Î»éËÃÃßÀÑ¤ò²Ä»ë²½¡¦ÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¡ÊÃí3¡Ë¥ê¥Ô¥Éー¥à²òÀÏ¡§À¸ÂÎÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»é¼ÁÊ¬»Ò¤òÌÖÍåÅª¤Ë¸¡½Ð¡¦ÄêÎÌ¤·¡¢¤½¤ÎÁÈÀ®¤äÊÑÆ°¤«¤éÂå¼Õ¾õÂÖ¤ä¼À´µ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë²òÀÏ¼êË¡¡£¡ÊÃí4¡ËSREBP-1c¡ÊSterol Regulatory Element-Binding Protein 1c¡Ë¡§»éËÃ»À¤ä¥È¥ê¥°¥ê¥»¥ê¥É¹çÀ®¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÅ¾¼Ì°ø»Ò¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó»É·ã¤Ë¤è¤ê³èÀ²½¤µ¤ì¡¢»é¼ÁÂå¼Õ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¹±¾ïÀ¤ÎÄ´Àá¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¡ÊÃí5¡ËPPAR¦Ã¡ÊPeroxisome Proliferator-Activated Receptor¦Ã¡Ë¡§»éËÃºÙË¦¤ÎÊ¬²½¤ä»é¼ÁÃùÂ¢¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë³ËÆâ¼õÍÆÂÎ·¿Å¾¼Ì°ø»Ò¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó´¶¼õÀ¤ÎÄ´Àá¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¡¢Åü»é¼ÁÂå¼Õ¤ä±ê¾ÉÀ©¸æ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û·ÇºÜ»ï¡¡¡¡¡¡¡§Molecules 30¡Ê16¡Ë, 3360;DOI¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://doi.org/10.3390/molecules30163360·ÇºÜÆü¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î2ÆüÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Seed Watermelon¡ÊCitrullus mucosospermus¡ÊFursa¡Ë¡Ë-Derived Coniferyl Alcohol as a Functional Ingredient in Remedies for Dry Skin: Evidence of Facilitated Lipogenesis in Human Sebocytes.Ãø¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Shingo Fujita, Shoki Inoue, Christos C. Zouboulis, Takashi Fukuda, Toshiharu Hashizume, Tomohiro Itoh.¡Ú³Ø²ñÈ¯É½¾ðÊó¡Û³Ø²ñÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜ¿©ÉÊ²Ê³Ø¹©³Ø²ñÂè72²óÂç²ñÈ¯É½Æü¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¸ýÆ¬¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¹¥¿ーÈ¯É½¡ËÈ¯É½¥¿¥¤¥È¥ë¡§¼ï»ÒÍÑ¥¹¥¤¥«¤«¤éÃ±Î¥¤·¤¿¥³¥Ë¥Õ¥§¥ê¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¥Ò¥ÈÈé»éÁ£ºÙË¦³ôSZ95ºÙË¦¤Ë¤ª¤±¤ëÈé»é¹çÀ®Â¥¿ÊºîÍÑÈ¯É½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§Æ£ÅÄ¿®¸ã,¡¡°æ¾åæÆµ®,¡¡Ê¡ÅÄÎ´»Ö,¡¡¶¶µÍÍø¼£,¡¡°ËÆ£ÃÒ¹¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ÛÇÀ³ØÉô¡¡¿å»º³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡Ê¡ÅÄÎ´»Ö¡Ê¥Õ¥¯¥À¥¿¥«¥·¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/2068-fukuda-takashi.htmlÇÀ³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/agriculture/