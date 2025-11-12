301L～400Lクラスでこのスリムさ！コンパクト冷蔵庫が新登場　AQUA 3ドア冷凍冷蔵庫「AQR-31A」新モデル発売

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、設置性と使いやすさを追求した3ドア冷凍冷蔵庫「AQR-31A」を、2025年11月21日（金）に新発売いたします。

都市部の住空間やキッチンの省スペース化が進む中、冷蔵庫には「設置しやすさ」と「収納力」の両立が求められています。AQUAは、こうした生活者の声を反映し、コンパクトながら大容量・省エネを実現した新モデルを開発しました。

「AQR-31A」は、幅54.2cm・奥行き60cmのコンパクト設計で、309Lの大容量を実現した3ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室には、散らかりがちな小物をまとめて整理できる「小物入れ」を設置。野菜室は、使いやすい真ん中配置で、2Lペットボトルも立てて収納（※1）できる大容量設計。調理中もかがまずに野菜を取り出せるため、毎日のキッチン作業がより快適になります。一人暮らしからファミリーまで、幅広いライフスタイルに対応し、快適なキッチンライフに貢献します。

※1:ペットボトルの形状によっては収納できない場合があります。

【3ドア冷凍冷蔵庫「AQR-31A」の主な特長】

● キッチンに収まるコンパクト設計＆本質を追求したシンプルでスタイリッシュなデザイン

● 使いやすく便利な真ん中野菜室

● 整理整頓がしやすい冷蔵室の小物入れ付き

キッチンに収まるコンパクト設計＆本質を追求したシンプルでスタイリッシュなデザイン

どんなキッチンにもなじみやすい、シンプルで洗練されたデザインを採用。コンパクトながら、冷蔵室166L・野菜室73L・冷凍室70Lの大容量で、2Lペットボトルや大きな野菜も収納可能です。冷蔵室には上質な質感のあるドアポケット付き。奥行き60cm、幅54.2cmのスリム設計でキッチンカウンターからも飛び出さず、限られたスペースにも設置しやすい仕様です。

使いやすく便利な真ん中野菜室

野菜室は真ん中に配置し、2Lペットボトルも立てて収納(※1)できる大容量。かがまずに野菜を取り出せるため、毎日の調理や保存がスムーズです。底にはおそうじ栓が付いているので、こぼれ落ちた野菜の欠片もきれいに掃除できます。

整理整頓がしやすい冷蔵室の小物入れ付き

チルドルーム前の空間を有効活用した「小物入れ」で冷蔵室の使い勝手を向上させました。薬味チューブや個装された食品など、散らばりがちな小物や調味料もすっきり整理できます。

【その他の特長】

●インバーター搭載で省エネ設計

インバーターコンプレッサー搭載で2021年省エネ基準達成率105％、年間消費電力量319kWh/年を実現。家計にも環境にもやさしい省エネ設計です。

●クイック冷凍

70Lの冷凍室には、急いで食品を冷凍したい時に便利な「クイック冷凍」機能を搭載。

●ドアアラーム

冷蔵室の閉め忘れをお知らせするドアアラーム付き。

【商品概要】 AQUA 3ドア冷凍冷蔵庫「AQR-31A」

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

