株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「JAZZ PIANO 山中千尋 MUSIC SELECTION」を、2025年11月11日に発売いたします。

ニューヨークを拠点に世界を舞台に活躍する、日本が誇るジャズ・ピアニスト、山中千尋。メジャーデビュー20周年という記念すべき節目に、ファン待望のピアノ楽譜集がついに登場します。本書には、これまで発表された楽曲の中から「弾いてみたい」と多くの声が寄せられた人気曲を厳選して収載。オリジナル作品はもちろん、ジャズ・スタンダードやクラシックを独自の感性で大胆にアレンジした楽曲など、ジャンルの垣根を越えて称賛を集める山中千尋の魅力が凝縮された一冊です。 巻頭には、幼少期から現在に至るまでの音楽人生を語り尽くしたスペシャルインタビューを掲載。山中千尋の音楽への情熱や創作の裏側に触れることができ、ファンはもちろん、ジャズに憧れるすべてのピアノ愛好家にとって、手元に置いておきたい永久保存版となることでしょう。【収載曲】[1] Hanon Twist[2] So Long[3] Everything Happens To Me[4] Rondo Alla Turca (トルコ行進曲)[5] Ungarischer Tanz Nr. 5 (ハンガリー舞曲 第5番)

【商品詳細】

JAZZ PIANO 山中千尋 MUSIC SELECTION

定価：2,750円(10％税込) 仕様：菊倍判縦48ページ発売日：2025年11月11日 ISBN：978-4-636-12264-0商品コード：GTP01102634https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102634

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309567

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

