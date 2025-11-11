和の香水ブランド『J-Scent』（ジェイセント）を企画製造販売する有限会社ルズ（所在地：東京都品川区、代表取締役：天田 徹）は、オンラインストアLUZ-Storeの売れ行きに基づき、2025年10月の人気ランキングを作成しました。J-Scentでは20種以上の香りをラインアップしており、ランキングはオードパルファン、パフュームオイル、ミニフレグランスの3部門で構成されています。

J-Scent「月雫 / Tsukishizuku - Mother of Pearl -」--秋冬に纏う、艶やかな洋梨の香り

2025年10月のランキングでは、J-Scentの「和肌」が3部門で1位を獲得し、人気の高さを改めて示しました。定番の「恋雨」や「紙せっけん」、「力士」など、J-Scentならではの個性豊かな香りが並ぶ中、パフュームオイル部門4位にランクインした「月雫 / Tsukishizuku - Mother of Pearl -」に注目します。秋も深まり、11月後半からは洋梨を使ったデザートが多く登場する季節。そんな旬の果実「ル レクチエ」のとろけるような甘さが、「月雫」のトップノートでみずみずしく香り立ちます。ジャスミン・サンバックとコブシの華やかなフローラルが重なり合い、しっとりと艶めく美しさを表現。ラストノートではサンダルウッドとムスクが包み込むように広がり、温もりと深みのある大人の香りです。しっとりと落ち着いた印象で、秋から冬へと移ろう季節に、穏やかで上質な存在感を演出してくれます。

月雫 / Tsukishizuku - Mother of Pearl -

しっとり艶のある月雫(マザーオブパール)のような花香とろける滑らかな甘さを持った洋梨ル レクチエの香り立ちや、ジャスミン サンバックとコブシの広がりが、螺鈿を彩る月雫（マザーオブパール）のしっとりとした艶ある美しさを思わせます。ラストのサンダルウッドとムスクの暖かみが行燈の淡い明りを感じさせる、陰翳礼讃の香りです。

和の香りの香水ブランド『J-Scent』2025年10月人気ランキング

オードパルファン部門1位 和肌 / Yawahada2位 紙せっけん / Paper Soap3位 恋雨 / Koiame4位 ほうじ茶 / Roasted Green Tea5位 アオイモモ /Tender Peachパフュームオイル部門1位 和肌 / Yawahada2位 力士 / Sumo Wrestler3位 恋雨 / Koiame4位 月雫/ Tsukishizuku - Mother of Pearl -5位 紙せっけん / Paper Soapミニフレグランス部門1位 和肌 / Yawahada2位 恋雨 / Koiame3位 アオイモモ / Tender Peach4位 力士 / Sumo Wrestler5位 ほうじ茶 / Roasted Green Tea

アイテムの種類について

オードパルファン（50mL / スプレー）

植物由来のエタノールを使用した、香水で、J-Scentの主力商品。

パフュームオイル（10mL / ロールオン）

スクワランをメインとしたさらっとした使用感で、エモリエント効果もあるオイルタイプのフレグランス。

ミニフレグランス（2mL / スプレー）

オンラインストアLUZ-Store限定商品。オードパルファンの小容量タイプ。

和の香水ブランド『J-Scent』について

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。私たちの記憶に残る情景を呼び起こすいつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

J-Scentでは、川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした和肌（やわはだ）や、花見酒、ラムネの香りなど、和をテーマにした香りを発売してきました。近年はヨーロッパを主体とした海外のフレグランス市場でも、取扱店舗数を拡大しています。

香りのラインアップ（29種）2025年10月現在

ほうじ茶、沈香、落雁、花見酒、紙せっけん、紫陽花、ラムネ、柚子、力士、和肌、はちみつとレモン、花街、ヒスイ、光芒、うす紅、黒革、恋雨、薄荷、木屑、月雫、珈琲、アオイモモ、橙マツリカ、あんみつ※1 、入道雲、陽茉莉※2、夢綿※3 、ツタジュウ、ごちそう※4※1 ～※4 限定商品

J-Scent official site

和の香水ブランド『J-Scent』取扱店

https://luzfragrance.com/j-scent/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=J-site

LUZのオンラインストアLUZ-Storeの他、蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、ハンズ、ISETAN BEAUTY onlineなどで取り扱いがあります。

SNS投稿

https://www.luz-store.com/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=LUZ-Storehttps://luzfragrance.com/j-scent/storelist?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=storerist

J-Scent Instagramアカウント：https://www.instagram.com/jscent_japan/

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/DQ5fKvXkhkl/

商号 ：有限会社ルズ代表者 ：代表取締役 天田 徹本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階支社 ：＜ロサンゼルス＞ LUZ Fragrance Co., Ltd. 240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA ＜イタリア＞ LUZ Fragrance Italy S.r.l. Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY設立 ：2001年6月事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営