株式会社コトフル(本社：東京都品川区二葉3-10-2 フタバソウ100号、代表取締役：細井 まゆ子)は、「株式会社ムーンスター」より許諾を受け、『上履きミニチュアコレクション』を、カプセルトイ(ガチャ)として2025年11月中旬より全国で順次発売いたします。





上履きミニチュアコレクション 商品概要





■懐かしさと新しさが融合した“上履きミニチュア”

子どもの頃に履いた、あの上履きがミニチュアで登場しました。

学校の定番として親しまれてきたムーンスター製だからこそ、見た瞬間にあの頃の思い出がよみがえります。

細部のデザインにもこだわり、まるで本物をそのまま小さくしたような仕上がりに。

学生時代の思い出がよみがえる懐かしいアイテムとして、大人から学生まで幅広く楽しめます。





手のひらサイズ！





■自分らしく楽しめる、自由なカスタマイズ

そのまま並べて飾るだけでも十分かわいいですが、そこからもう一歩、自分だけのアレンジを楽しめるのがこのミニチュア上履きの魅力です。

シンプルだからこそ、アイデア次第でどんな表情にも変わります。

懐かしさと遊び心がぎゅっと詰まった、心くすぐるアイテムです。





カスタムいろいろ





【商品概要】

・商品名 ：上履きミニチュアコレクション

・発売日 ：2025年11月予定

・価格 ：1回 400円(税込)

・種類 ：全5色(赤・青・緑・黄・白)

・販売先 ：全国のカプセルトイ専門店・雑貨店・量販店・ECサイトなど

・年齢対象 ：15歳以上

・企画・販売元：株式会社コトフル









【ブランド紹介】

■株式会社ムーンスター

創業1873年。150年以上にわたり、子どもから大人まで幅広い世代の足元を支えてきた老舗シューズメーカー。

「Time with pride. ひたむきに、歩み続ける。」のスローガン通り、ひとつひとつの製品に誠実さと誇りを込め、変わらない品質と安心感を届け続けています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社コトフル

所在地 ： 東京都品川区二葉3-10-2 フタバソウ100号

代表 ： 細井 まゆ子

設立 ： 2023年4月

事業内容： カプセルトイの企画・製造

URL ： https://cotoful.com/