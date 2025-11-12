株式会社ウィザス(大阪府大阪市、代表：生駒 富男)が運営する第一学院高等学校(本校：茨城県高萩市・兵庫県養父市、全国67キャンパス／2025年10月時点)は、第一学院高等学校 四日市キャンパスの主催で、2025年11月14日(金)に、京都大学高等研究院の田部博康博士を講師に迎え、今年度の「ノーベル化学賞」の研究内容をテーマにしたオンライン特別授業を実施します。









■実施概要

授業名 ：ノーベル化学賞について知ろう！

日時 ：2025年11月14日(金)9時30分～10時20分

実施形態：オンライン

講師 ：田部 博康 博士

2012年4月ー2015年5月

ー京都大学工学部工業化学科(北川研究室)／京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻(北川研究室)

2021年7月ー現在

ー京都大学高等研究院物質ー細胞統合システム拠点特定講師

田部博康 博士









■「夢授業」について

将来を見据えて、社会課題に関する理解を深め、学ぶ楽しさの発見につなげていきます。授業内では、タブレット端末やアプリを使用して質疑応答なども行い、双方向(インタラクティブ)でリアルなやり取りを行います。また、実際にその道についてのチャレンジを聞いたり、体験したりと抗議だけにとどまらず、配信授業の特性を生かし、授業内では全国の仲間や講師からの即時フィードバックで、さらなる学びを深めていきます。









◆第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)には、9,000名以上の生徒が在籍をしており、全国に67キャンパス(2025年10月時点)を展開しています。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。





＜主な在校生・卒業生＞

・スポーツ：久保 建英選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／伊藤 洋輝選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン)／高井 幸大選手(サッカー：トッテナム・ホットスパーFC)／佐藤 龍之介選手(サッカー：ファジアーノ岡山)／稲場 悠介選手(水球)／開 心那選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等

・芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.6万人)

URL： https://www.daiichigakuin.ed.jp/









◆株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。





社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,011名(2025年3月31日現在)

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp