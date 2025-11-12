新時代の営業手法を提案するEmooove、システム開発企業・SES企業向けターゲットリスト『自社開発を加速している高確度リスト』を無料公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、「自社開発を加速している高確度リスト」を無料で公開しました。

■リストの概要

ダウンロードはこちら（無料） :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20251111-1/

本リストは、システム開発企業様やSES企業様の営業活動に活用可能な高確度ターゲット企業リストです。「資金調達済みスタートアップ企業」と「エンジニア採用を加速している企業」の2つのリストで構成されており、いずれも自社開発体制の強化や新規プロダクト開発に積極的な企業となっております。

資金調達済みのスタートアップ企業は意思決定のスピードが速く、プロダクト開発への予算を確保している傾向があります。エンジニア採用を加速している企業は、システム開発体制の拡充のフェーズにあり、外部パートナーとの協業ニーズが高い点が特徴です。

両リストとも実用的な情報を含んでおり、システム開発企業・SES企業様の効率的なアプローチを可能にします。

■リスト活用のメリット

・営業効率の大幅向上

投資余力のある企業を集約しているため、ターゲット精度が高まり成約率アップが期待できます。

・新規開拓の時間短縮

リスト作成の手間を省き、すぐに営業活動に着手可能です。新規案件獲得までのリードタイムを大幅に短縮します。

・中長期的な関係構築

開発ニーズが継続しやすい成長企業が中心のため、中長期的なパートナーシップ（受注基盤）の構築に繋がります。

■こんな方におすすめ

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

- 新規開拓の効率を上げ、商談数を増やしたい営業担当者- スタートアップや成長企業へのアプローチを模索している営業責任者- 限られたリソースで成果を最大化したい経営者

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact

メールアドレス：info@emooove.co.jp

【プレスリリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Emooove

担当：広報担当

Mail：hisho@emooove.co.jp