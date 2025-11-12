「ＡIがもたらした“リテール・コマース”変革」と題して、株式会社電通プロモーションプラス 木村 仁昭氏によるセミナーを2025年12月2日(火)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

ＡIがもたらした“リテール・コマース”変革

～初開催NRF EUROPE 2025 から、2026年のリテールテック・トレンドを予測～

株式会社電通プロモーションプラス 木村 仁昭 氏

２０２５年１２月２日（火） 午後１時～３時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

21世紀に入り四半世紀・コロナが収束して5年、データ・デジタル・テクノロジーに「AI」が第4の力として加わることで、様々な業態において大きな Game Change が起こっています。

欧州で今年初開催された、 NRF EUROPE 2025 の最新情報を元に、筆者が自動車産業以上に裾野が広く、大きなトランスフォーメーションが起こっている流通小売業とその技術トレンドを、グローバルな視点からお届けします。



１．NRF EUROPE 2025 （初開催）に見る、

欧州・流通小売業のいま



２．欧州の有力リテーラー店舗視察2025

～フランス／イギリス



３．NRF 2025の総括

～3エリア（アメリカ・アセアン・ヨーロッパ）での比較



４．この1年間に見る AI の進展

～海外大手企業における、実装ケーススタディを交えて



５．来る2026年に向けた、

この先のリテールテックの展望



６．質疑応答

