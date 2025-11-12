巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS mini 東京浅草店』(所在地:〒111-0033 東京都台東区花川戸1-4-1 浅草エキミセ4F)を2025年11月1日(土)にリニューアルオープンいたしました。





【公式サイト】キッズランドUS： https://kidslandus.com/









●キッズランドUS mini

キッズランドUS miniは、小学4年生までのお子様とその保護者様を対象とした、家族で楽しく遊び、かけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。

東京スカイツリーライン浅草駅直結の室内遊び場！お買い物帰りや習い事後のスキマ時間に、おトクな価格で気軽にご利用いただけます。さらに、受付後の出入り自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。

暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。









●園内にはユニークでスペシャルな遊びが盛りだくさん！

【ボールプール】

からくり装置を伝ってボールが転がってくる遊具や、空気の力でボールが浮き上がってくる遊具など楽しい仕掛けが盛りだくさんなコーナー。





ボールプール





【セルフ写真館】

スマホひとつで気軽に記念撮影をお楽しみいただけるセルフ写真館では、本格的な照明や撮影セットに、豊富な種類のお子様用衣装や撮影用小物を追加料金なしでご利用いただけます。





セルフ写真館





【おままごとコーナー】

可愛いりんごを収穫できる遊具が新登場！充実したおもちゃで、お料理やお店屋さんごっこ等親子で思う存分おままごとをお楽しみいただけます。





おままごとコーナー





【アーケードゲーム・乗り物】

ご家族一緒に盛り上がって楽しめるアーケードゲームや、パンダメリーゴーラウンドなどの楽しい乗り物がフリープレイで遊び放題。





フリープレイの乗り物やアーケードゲーム





●雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに遊べるコーナーも

【公園コーナー】

トランポリンやすべり台など公園でお馴染みの遊具が勢揃い。雨の日も寒い日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。





公園コーナー





【スーパージャングルジム】

巨大ジャングルジムの中に、すべり台とたくさんのボールプールが詰め込まれたキッズランドUS名物の大人気アスレチック。





スーパージャングルジム





【カートコーナー】

お気に入りのカートを選んでコース内のドライブをお楽しみいただけます。





カートコーナー





【キッズランドUS公式サイト・公式SNS】

公式サイト ： https://kidslandus.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kids.usland_official/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/kids_usland





名称 ： キッズランドUS mini 東京浅草店

所在地 ： 〒111-0033 東京都台東区花川戸1-4-1 浅草エキミセ4F

リニューアルオープン日： 2025年11月1日

園内面積 ： 約495m2

URL ： https://kidslandus.com/shop/tokyo-asakusa/