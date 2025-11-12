こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【青山学院大学】叩く・擦る程度の刺激で破砕し発光する希土類錯体のソフトクリスタルの開発とそのエネルギー変換機構の解明に成功。（長谷川美貴教授（理工学部 化学・生命科学科）らの研究グループ）
＊青山学院大学の長谷川美貴教授（理工学部 化学・生命科学科）が、東京大学生産技術研究所 石井和之教授、関西学院大学 加藤昌子教授（現 四天王寺大学）、コンフレックス株式会社 中山尚史博士、横浜国立大学 伊藤傑准教授、同 中野健教授、高輝度光科学研究センター河口彰吾主幹研究員、横浜市立大学 服部伸吾助教らとの共同研究の成果を、Chemistry - A European Journalに発表した(2025年10月30日)。
本研究は、希土類錯体のソフトクリスタル*¹現象のひとつとして位置づけられる。従来、希土類錯体はブラックライト（紫外線）を赤色や緑色の可視領域の発光に変換されるフォトルミネッセンス（PL）の研究が中心に行われてきた。これに対して、機械的刺激による発光（トリボルミネッセンス；TL）を示す系の研究は、その刺激の定量化や、TL測定装置が市販されたものがないなど、物質の開拓とともにその評価法も確立されていない未踏の分野のひとつである。今回、分子層がある方向に揃って積み重なるラメラ構造をとるキラルな希土類錯体を用いることで、このTLのメカニズムを明らかにした。
【論文タイトル】
"Lamellar-Cleavage-Induced Triboluminescence in Discrete Chiral Complexes with Lanthanides"
【著者】
Reo Ohno, Akira Saso, Yukina Yamamoto, Daisuke Hayauchi, Hitomi Ohmagari, Daisuke Saito, Shingo Hattori, Chika Nishimoto, Naofumi Nakayama, Ken Nakano, Suguru Ito, Shogo Kawaguchi, Masako Kato, Kazuyuki Ishii, Miki Hasegawa*
【ジャーナル名】
Chemistry - A European Journal
■研究概要
トリボルミネッセンス（TL）は、擦る、叩くなどの機械的な刺激により発光する現象である。今から約400年前に哲学者のフランシス・ベーコンが、暗闇で氷砂糖（スクロース）を砕くと青く発光するミステリアスな現象について、自身の哲学書に文字のみで説明し、これを1888年にウィーデマンが "Triboluminescenz (英:Triboluminescence)"と名付けたのが由来である。しかし、電気を使って光らせる物質や、ブラックライトをあてて光らせる(Photoluminescence, PL)物質は発見から比較的すぐ実用化されているのに対し、TLは発見から約400年経った今でも実用化が困難とされている。その理由に、原子や分子レベルでの配列の設計や現象が生じる仕組みが明らかにされていないことが挙げられる。TLに関わる研究の論文数は、分子性材料の合成技術の発展と、測定装置の高精度化により近年増加傾向にある。その中には、高分子のように擦って静電気が発生しやすい系や、分子の配列と結晶の破砕に注目した系もある。
今回の研究は、キラル*²な希土類錯体*³を用いており、結晶化させると分子の裏と表が揃った2次元の層ができ、更にこれが積み重なったラメラ構造（図１）を取る。この結晶を用い、破砕により希土類が発光するメカニズムを明らかにした。
結晶破砕は、高感度の分光器を連結させた、自由落下実験を応用したドロップタワーシステム(DTS)を独自に開発することで、ステンレス球の設置高さの調整により機械刺激を定量的に、かつ破砕時のスペクトルも精緻に評価した。