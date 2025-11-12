NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ë¾ð¥·¥¹2025 ½©¡×¤Ë¤Æ¹Ö±é
NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Øº¬ ÂÀÏº¡¢°Ê²¼NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ITmedia¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊÑ¤ï¤ë¾ð¥·¥¹ 2025 ½©¡×¤Ë¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤ë¾ð¥·¥¹ 2025 ½©¡×³µÍ×
AI¤Î¿Ê²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¾ð¥·¥¹ÉôÌç¤Ë¤ÏÊÑ³×¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥½ー¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÄê·¿¶ÈÌ³¤ò¿Í¤Î¼ê¤Ç¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤È¤Îº¹¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹³«¤¯¤Ð¤«¤ê¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬AI¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¼êË¡¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ä¶À°È÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¸µ¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤äIT»ñ»º´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤Î»öÎã¤äÀìÌç²È¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/22_1_675780fd3b3d51a69548450eb6b5f72f.jpg?v=202511121258 ]
NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹Ö±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ¹Ö±éÆü»þ2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë13:50～14:20
- ¹Ö±é¥¿¥¤¥È¥ëÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ～¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆ³Æþ¡É¤ò¤ä¤á¤ë¤¿¤á¤Î´Ê°×SOC
- ¹Ö±é³µÍ×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¦Í½»»À©Ìó¡¦±¿ÍÑ²áÂ¿¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¹Ö±é¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë´Ê°×SOC¤Ï¡¢½ÅÂç¤Ê¶¼°Ò¤Î¤ß¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±¿ÍÑÉé²Ù·Ú¸º¡¢¶È³¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë½àµò¤·¤¿ÂÐºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÍ»ö¤ÎºÝ¤ÏÁêÃÌÁë¸ý¤¬¥µ¥Ýー¥È¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥ê¥¹¥¯ÊÝ¸±É¸½àÉÕÂÓ¤ÇÈñÍÑÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·»öÎã¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ÅÐÃÅ¼Ô
NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬Éô Ã´ÅöÉôÄ¹ ºÙ¹¾ Àµ¸ç
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ò·Ð¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥Õ¥éÀÕÇ¤¼Ô¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥È¤òÎòÇ¤¡£·Ð±Ä¤È¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á2Ç¯Á°¤ËMBA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢·Ð±Ä¤Èµ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¿ä¿Ê¡£¸½ºß¤ÏÀïÎ¬ÉôÌç¤Ç¡¢¸ÜµÒ²ÝÂê¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÈÈ¾ÊâÀè¡É¤Î¥µー¥Ó¥¹´ë²è¡¢¿·µ»½Ñ¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÉ¾²Á¤òÃ´Åö¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥¹¥È¤ò¡Ö¤¿¤À¤Î¥³¥¹¥È¡×¤«¤é¡ÖÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥³¥¹¥È¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØ·Ð±ÄÁØ¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¹Ö±é»ëÄ°ÊýË¡
²¼µ¤Î¥µ¥¤¥È»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È(https://members11.live.itmedia.co.jp/library/OTQ1OTk%253D?group=2512_JOSYS2025a&np_source=cl)¡ä
¤´ÅÐÏ¿¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë»ëÄ°URL¤Î°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥ÊーÅöÆü¤Ï¡¢»ëÄ°URL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¾å¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¤ÆÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NTT ¥°¥ëー¥×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¹âÅÙ¤Ê¿Íºâ¤È¸¦µæ³«È¯À®²Ì¡¢¤½¤·¤Æ20Í¾Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤È¶¼°Ò¸¡ÃÎ¡¦ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¤«¤é¿ÇÃÇ¡¢ËÉ¸æ¡¢¶¼°Ò¸¡ÃÎ¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¡¢Éüµì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¤¥Ðー¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¡¦¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/22_2_f1232d381dc27bdd83db4a68ccf7fb81.jpg?v=202511121258 ]
ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
NTT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
±Ä¶ÈËÜÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Email: nsj-pr@security.ntt