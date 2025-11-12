世界火炎法超微細ガラス繊維市場調査：2031年までCAGR11.8%で成長予測
「グローバル火炎法超微細ガラス繊維のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年11月12日）
本報告書では、世界市場における火炎法超微細ガラス繊維の構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。火炎法超微細ガラス繊維市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
無料サンプル公開中！下記リンクからレポート内容を確認し、直接お申し込み可能です。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1215797/flame-method-ultrafine-glass-fiber
【レポートの主な構成】
◆ 火炎法超微細ガラス繊維とは
超微細グラスウールは、人造の無機繊維です。主な原料として石英砂、長石、ケイ酸ナトリウム、ホウ砂などを用い、高温で溶融して直径5μm未満の綿状ガラス微細繊維を生成します。
フレーム法による超微細ガラス繊維は、燃焼によって発生した高速気流を吹き付けることで製造され、比較的細い繊維径を有します。フレーム法で作られた超微細ガラス繊維は、より細い繊維径と優れたろ過効果を持っています。一般的に抄紙用の綿として使用され、主にガラス繊維フィルターペーパーの製造に利用されます。
◆ 火炎法超微細ガラス繊維市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の火炎法超微細ガラス繊維市場は、2024年の261百万米ドルから2025年には291百万米ドルへと拡大し、2031年には567百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は11.8%と推計されています。
◆ 火炎法超微細ガラス繊維市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Johns Manville、 Alkegen、 Hollingsworth and Vose、 Ahlstrom、 Prat Dumas、 Porex、 Zisun、 Inner Mongolia ShiHuan New Materials）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（0.5-1 μm、 below 0.5 μm）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Advanced Manufacturing、 Biomedicine、 Animal Husbandry、 Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、火炎法超微細ガラス繊維市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
1.市場規模および予測データの網羅
（発行日：2025年11月12日）
本報告書では、世界市場における火炎法超微細ガラス繊維の構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。火炎法超微細ガラス繊維市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
無料サンプル公開中！下記リンクからレポート内容を確認し、直接お申し込み可能です。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1215797/flame-method-ultrafine-glass-fiber
【レポートの主な構成】
◆ 火炎法超微細ガラス繊維とは
超微細グラスウールは、人造の無機繊維です。主な原料として石英砂、長石、ケイ酸ナトリウム、ホウ砂などを用い、高温で溶融して直径5μm未満の綿状ガラス微細繊維を生成します。
フレーム法による超微細ガラス繊維は、燃焼によって発生した高速気流を吹き付けることで製造され、比較的細い繊維径を有します。フレーム法で作られた超微細ガラス繊維は、より細い繊維径と優れたろ過効果を持っています。一般的に抄紙用の綿として使用され、主にガラス繊維フィルターペーパーの製造に利用されます。
◆ 火炎法超微細ガラス繊維市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の火炎法超微細ガラス繊維市場は、2024年の261百万米ドルから2025年には291百万米ドルへと拡大し、2031年には567百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は11.8%と推計されています。
◆ 火炎法超微細ガラス繊維市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Johns Manville、 Alkegen、 Hollingsworth and Vose、 Ahlstrom、 Prat Dumas、 Porex、 Zisun、 Inner Mongolia ShiHuan New Materials）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（0.5-1 μm、 below 0.5 μm）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Advanced Manufacturing、 Biomedicine、 Animal Husbandry、 Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
本レポートは、火炎法超微細ガラス繊維市場に関心のある企業・投資家・研究者に向けて、以下の戦略的価値を提供します：
1.市場規模および予測データの網羅