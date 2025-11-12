ハロゲン化物シンチレータ結晶市場規模の成長見通し：2031年には291百万米ドルに到達へ
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバルハロゲン化物シンチレータ結晶のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年11月12日に発行しました。ハロゲン化物シンチレータ結晶市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1215932/halide-scintillator-crystals
グローバルハロゲン化物シンチレータ結晶市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、ハロゲン化物シンチレータ結晶の世界市場は年平均成長率（CAGR）3.9%で拡大を続けると予測されています。2024年には約224百万米ドルだった市場規模は、2025年には232百万米ドルに達し、2031年には291百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．ハロゲン化物シンチレータ結晶紹介
ハロゲン化物シンチレーター結晶は、高エネルギー粒子に曝されると可視光を放出することで放射線を検出するために用いられる材料です。これらの結晶は、医用画像処理（例：PETスキャン）、核医学、放射線モニタリングなど、さまざまな分野で利用されています。
その動作原理は、電離放射線を吸収し、それを可視光として再放出することで放射線の存在や強度を測定できるというものです。代表的なハロゲン化物シンチレーター結晶には、タリウムをドープしたヨウ化ナトリウム（NaI:Tl）やヨウ化セシウム（CsI）などがあります。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Luxium Solutions （Saint-Gobain Crystals）、 Dynasil、 Shanghai SICCAS、 Rexon Components、 EPIC Crystal、 Shanghai EBO、 Beijing Scitlion Technology、 Alpha Spectra、 Scionix
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
NaI、 CsI、 LaBr3、 Others
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Medical & Healthcare、 Industrial Applications、 Military & Defense、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
