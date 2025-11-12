【広島アンデルセン】クリスマスツリー点灯式　11月20日（木）17時30分よりヒュッゲパークで開催

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

広島アンデルセン（所在地：広島市中区本通7-1）は、クリスマスツリー点灯式を11月20日（木）の17時30分よりヒュッゲパークにて開催します。クリスマスシーズンのはじまりを告げるセレモニー。シンボルツリーのもみの木にあかりを灯し、皆さまとともにお祝いします。

クリスマスツリー点灯式 開催概要

■日時：11月20日（木） 17：30～17：45

■場所：ヒュッゲパーク 参加費：無料

・袋町小学校5年生による点灯セレモニー

・NHK広島児童合唱団の聖歌隊ミニコンサート

※少雨決行/荒天中止：中止の場合は当日12時までにHPでお知らせします。

クリスマスシーズンのはじまりをご一緒に

過去の点灯式の様子おすすめのクリスマス商品のご紹介

クリスマスシーズンにお楽しみいただきたい各コーナーの商品をご紹介します。※なくなり次第終了

■日時：11月20日（木） （1）16：00～16：30、（2）17：50～18：20

■場所：ヒュッゲパーク

NHK広島児童合唱団 聖歌隊ミニコンサート

美しい歌声で心躍るクリスマスソングをお届けします。

■日時：11月20日（木） 18：30～18：45

■場所：ヒュッゲパーク

今年のテーマは「JULEHYGGE（ユールヒュッゲ）～クリスマスのヒュッゲ～」

11月20日から、広島アンデルセンは装いも新たに―。館内はクリスマスオーナメントをモチーフにした装飾で彩られ、オリジナルのシュトレンやパネトーネのほか、クリスマスの食卓を彩る、広島アンデルセンオリジナルのクラフトビールが誕生。そして11月末からはアドベントを楽しむ企画がスタート。クリスマスまでの毎日をお楽しみいただきたいと週末限定の商品が登場。デリ、フラワー、ワインでも関連商品が展開されるなど、アドベントのひとときが心豊かになる商品を揃え、お客様をお迎えいたします。

＜広島アンデルセンで楽しむアドベント＞

週末限定で登場するクリスマスの伝統菓子・パンをご紹介します。

11月29日（土）・30日（日） 限定

「赤のクグロフ」

税込価格：432円

マジパン入りの生地にクランベリーとオレンジピール。 仕上げに、フランボワーズとアプリコットのジャムでコーティングしました。

「Hiroshima リ・オ・レ」

税込価格：410円

デンマークのクリスマスのデザート「ライスプディング」をイメージしたデニッシュ。広島県産「あきろまん」とサゴタニ牧農の牛乳を使用しました。

12月6日（土）・7日（日）限定

「ベラベッカ ミニャチュール」

税込価格：432円

フランスのアルザス地方のパン。フルーツやナッツを少量の生地でつなぎあわせ、スパイスをきかせた濃厚な味わいです。贈りものにもぴったり。

12月13日（土）・14日（日）限定

「デニッシュ ルッセカット」

税込価格：378円

スウェーデンのクリスマス時期に食べられるパンをデニッシュでアレンジ。ザクッとした食感の生地にマジパンとカスタードクリームでシンプルに。

12月20日（土）・21日（日）限定

「ノースクライナー（7個入り）」

税込価格：648円

カルダモン、レモンの香る生地を揚げたデンマークのクリスマスのお菓子。アンデルセン・デンマーク店のニクラスさんのレシピです※クリスマスマーケット限定で、12月22日（月）・23日（火）も販売します。

＜クリスマスの食卓を彩るクラフトビール「Juleol（ユール・ウル）」11月7日解禁＞

デンマークで、クリスマスシーズン到来のお祝いに欠かせないのが期間限定のクリスマスビール。「J-dag」と呼ばれるクリスマスビールの解禁日には街中でお祝いイベントが行われるほどです。このデンマークのイベントを日本でも楽しんでいただきたく、広島アンデルセンオリジナルのクラフトビールを開発しました。特長は、アンデルセンファームのりんごと赤ワインを使ったパン「グラニースミス×志ブレッド（※）」を使用していること。香ばしく深みのある味わいを実現するため、アンバーエールスタイルで仕上げました。パン由来のスパイスや果実、そして麦芽の風味が織りなす特別なおいしさをお楽しみください。

（1）商品名： Juleol（ユール・ウル）

（2）発売日： 2025年11月7日（金）

（3）税込価格 ：900円

（4）販売場所 ： 広島アンデルセン、アンデルセンネット（通信販売）

アンデルセンネットはこちら :https://www.andersen-net.jp/shop/g/g326417/

※「グラニースミス×志ブレッド」

税込価格：1,036円

アンデルセンファームのりんご「グラニースミス」と、アンデルセンファームのぶどうから造った赤ワイン「志」を使用。みずみずしいレーズンとりんごに、香ばしいくるみ、いよかんピールの爽やかさがアクセント。

＊アンバーエールスタイルとは、ローストした麦芽を使ってつくる、やさしい甘さとほどよい苦みが合わさった褐色のクラフトビールです。

＊このクラフトビールは、余ったパンを有効活用し、新たなおいしさに生まれ変わったアップルサイクルの商品です。

広島アンデルセンについて

広島市中区本通にあり、全国でベーカリー事業を展開するアンデルセングループの旗艦店。1967年にベーカリーとレストランの複合店としてオープンしました。「食卓に幸せを運ぶ」という思いのもと、パンだけでなくデリカテッセン、ワイン、チーズ、お花までを取り揃え、パンを楽しむための商品やサービスを展開しています。

広島アンデルセン

【住所】〒730-0035 広島市中区本通7-1

【電話】082-247-2403

【営業時間】

・1F ベーカリーマーケット 10:00-19:30

[サンドイッチスタンド] 7:30-17:00（オーダーサンドイッチ ラストオーダー 15:00）

・2F レストラン 平日 11:00-21:00／土日祝 7:30-21:00（ラストオーダー 20:30）

【アクセス】

・JR広島駅よりタクシーで10分

・広島電鉄【広島港（宇品）行】「本通」下車徒歩2分

・広電バス[広島電鉄1号線 広島港（宇品）行]「本通」下車徒歩2分

【公式HP】https://www.andersen.co.jp/hiroshima/

【公式SNS】https://www.instagram.com/hiroshima_andersen_official

株式会社アンデルセン

1967年開店の広島アンデルセンを旗艦店に、全国に直営ベーカリー「アンデルセン」を展開。

デンマークに学んだデニッシュペストリーや、アンデルセンファームのりんごを使った発酵種で作るパンのシリーズ「ファーマーズブレッド」など、ヨーロッパを源流とするバラエティ豊かなパンをお届けし、日々の暮らしの中のヒュッゲなひとときのお手伝いをしたいと願っています。

※ヒュッゲとは「人と人とのふれあいから生まれる、温かな居心地のよい雰囲気」を意味するデンマーク語。



■本社所在地

広島市中区鶴見町2-19 ルーテル平和大通りビル10F

■資本金

5,000万円

■展開ブランド

カッコ内は店舗数 ※2025年11月現在

広島アンデルセン(1)

アンデルセン(46)

アンデルセンカフェ(2)

デニッシュハート(22)

ブレッドストーリー(1)

■子会社

(株)JEAN-PAUL HEVIN JAPON