GMKtec、Intel（R） Processor N95搭載ミニPC「Nucbox G3S」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、最大2画面同時出力対応、Intel（R） Processor N95搭載ミニPC GMKtec NucBox G3Sを2025年11月15日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆GMKtec NucBox G3S
GMKtec NucBox G3Sは、Intel（R） Processor N95を搭載した高性能ミニPCです。4コア4スレッド、最大3.4 GHz動作の高性能CPUと最大16 GBの大容量メインメモリ、最大512 GBのM.2 PCIe 3.0 高速SSDを搭載することで画像編集なども快適に行えます。HDMI×2により最大2画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334095&id=bodyimage1】
◆GMKtec NucBox G3S製品特徴
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
2つのHDMI 2.0端子により、最大で2画面同時出力に対応します。アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め高い拡張性を確保しています。
・Windows 11 Proプリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GMK-G3S-8/256-W11Pro（N95）
GMK-G3S-16/512-W11Pro（N95）
◆発売日
2025年11月15日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gmktec-nucbox-g3s/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/GMKtec-Nucbox-G3S.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
