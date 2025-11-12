セルフケア時代の新定番――ハイドロタルサイト チュアブル錠市場、CAGR6.5%で2031年に3.06億ドルへ
ハイドロタルサイト チュアブル錠は、ハイドロタルサイトを主要有効成分として配合した経口用制酸薬である。この錠剤は、噛んで飲み込むように設計されており、胸焼け、胃酸過多、酸逆流（胃食道逆流症：GERD）、消化性潰瘍などの酸関連胃腸疾患の症状を迅速に緩和する機能を持つ。
業界発展の特徴：ライフスタイル変化がもたらす需要拡大
現代人の生活リズムの不規則化、ストレス過多、加工食品の摂取増加といった要因が、胃腸疾患の増加を招いている。特に都市部を中心に、消化器系のトラブルに対するセルフメディケーション意識が高まり、咀嚼型制酸剤への関心が急速に広がっている。ハイドロタルサイト チュアブル錠は、その「即効性」と「服用のしやすさ」により、若年層から高齢者層まで幅広い消費者層に受け入れられている。また、健康志向の高まりを背景に、無糖処方や天然香料を使用した製品ラインの拡充が進んでおり、製薬企業各社はブランド差別化と市場拡大の両立を図っている。さらに、東南アジアをはじめとする新興市場では、医療インフラの整備とともにOTC製品の流通が活発化しており、グローバル市場における成長ポテンシャルはますます高まっている。
市場規模：安定成長を続ける制酸剤市場の新たな柱
LP Informationの最新報告「グローバルハイドロタルサイト チュアブル錠市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/272427/hydrotalcite-chewable-tablets）によると、ハイドロタルサイト チュアブル錠市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5％で拡大し、2031年には世界市場規模が3.06億米ドルに達すると予測されている。この堅調な成長は、胃腸疾患治療薬市場全体の成熟化とともに、「予防からケア」へのパラダイムシフトが進んでいることを示している。特にアジア太平洋地域では、中間所得層の増加と健康意識の高まりが購買力を支えており、今後も持続的な需要が見込まれる。また、北米・欧州市場においても、OTC医薬品の規制緩和とオンライン薬局の拡大により、消費者のアクセスが改善されている。医療機関向け処方薬としてだけでなく、日常的な健康管理製品としての位置づけが確立しつつある点が、同市場の持続的拡大を後押ししているのである。
図. ハイドロタルサイト チュアブル錠世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334028&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334028&id=bodyimage2】
図. 世界のハイドロタルサイト チュアブル錠市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要製造業者：グローバル大手が支配する競争構造
世界のハイドロタルサイト チュアブル錠市場は、上位企業による寡占化が顕著である。LP Informationの分析によれば、2024年時点で上位10社が全体の約87％の市場シェアを占めている。その中でもBayer AGはグローバルOTC市場のリーダーとして確固たる地位を築いており、ブランド信頼性と研究開発力で他社をリードしている。中国市場では、CR. Shunfeng、Pharscin、Jiangsu Vanguard、Jiudianなどが国内の医薬品供給網を支え、地域別製造体制の最適化を進めている。また、Anqiu Lu'an、Guangxi Nanning Baihui、Hainan Hualon、TEYIといった企業も、価格競争力と製剤技術の両面で存在感を強めている。こうした大手企業間の競争は、製品品質の向上とともに、より高付加価値な製品群の開発を促進しており、市場全体の成熟化を加速させている。
