オンキヨー株式会社 「【万博場外展示】リボーンチャレンジ・ショーケース in QUINTBRIDGE」出展のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、「【万博場外展示】リボーンチャレンジ・ショーケース in QUINTBRIDGE」に出展することをお知らせいたします。
当社は、先日まで開催されておりました「大阪・関西万博」の「大阪ヘルスケアパビリオン」に出展しました。「おんきょうミル～いのちかなでる音の秘密」をテーマに、「いのちのかなでる音から健康予測や様々なことを知ることが可能に オンキヨーの技術で音や振動の秘密を体感し、学びましょう」を掲げ、人体の音・自然界の音を体感・学んでいただく展示を行い、多くのお客様に足をお運びいただきました。
このたび、当社は、「【万博場外展示】リボーンチャレンジ・ショーケース in QUINTBRIDGE」（以下、「本イベント」といいます。）に出展いたします。当社は、「音と振動の可能性を、環境と社会に届ける。」をテーマに展示を行います。切り株を利用した”環境の聴診”の展示を行う他、交通量計測機「オトトルクン」、音楽を聴かせたお酒「加振酒」、トンボの翅の模様を施した振動板を有するスピーカーユニット、ヘッドホンアンプ等の展示を行う予定です（※お酒の試飲はできません。）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333968&id=bodyimage1】
本イベントは、2025年大阪・関西万博出展技術・製品が再集結し、万博の展示技術を体感できる展示・商談イベントで、大阪府内で開催されます。本イベントは、万博会場内で展示された最先端の技術や製品をテーマや業種ごとに集め、万博会場外での展示・技術紹介および交流会として実施されます。
開催日時：2025年11月17日（月） 13:00-20:00
11月18日（火） 9:00-17:00
開催場所：QUINTBRIDGE（大阪市都島区東野田腸4-15-82）
大阪・関西万博に出展した商品・サービス紹介＆交流会
【万博場外展示デモデイ】
開催日時：2025年11月17日（月） 18:00-20:00 ※19:00-20:00まで交流会
開催場所：QUINTBRIDGE（大阪市都島区東野田腸4-15-82）
イベントホームページ：https://www.quintbridge.jp/event/detail/202510071831.html
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
