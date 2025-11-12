Kithara、Windows 11 25H2をKRTS 11 25Q3で即日リアルタイム対応-完全互換・低ジッタ・ダウンタイム最小化を実現-製造・計測・通信・マシンビジョンを支援-全球展開支援強化等
2025年11月12日、ポジティブワン株式会社（本社・東京都渋谷区、ドイツ・ベルリン本社Kithara Software社日本総代理店）は、リアルタイムOS拡張「Kithara RealTime Suite（KRTS）」がWindows 11 バージョン 25H2を即日サポートしたと発表しました。最新リリースKRTS 11 25Q3により、公開直後のWindows 25H2との完全互換および安定したリアルタイム処理が可能になります。
KRTS 11 25Q3は、最新のWindows上でハードウェア依存プログラミング、高精度マルチタスク、制御・監視用途のリアルタイム実行を実現します。製造装置、試験計測、ロボティクス、マシンビジョン、産業通信などのアプリケーションにおいて、レイテンシとジッタの抑制に寄与し、既存プロジェクトの移行コストを最小化します。
KitharaはWindows Insider Programを活用した事前検証を継続しており、カーネル更新やドライバ変更に対して短期間での追随を可能にしています。これにより、ユーザーは25H2へのアップグレード後も、追加作業を最小限に既存のリアルタイムアプリケーションを継続できます。KRTS 11 25Q3はフルライセンス利用者に加えて無償デモ版でも入手可能です。
◆主要ポイント
・ Windows 11 25H2を即日サポート：OS更新の影響を最小化し、現場の停止時間を抑制
・ 高精度リアルタイム：制御・画像処理・通信処理のスケジューリングを最適化
・ スムーズな移行：既存のKRTSプロジェクトを25H2へシームレスに移行
・ 評価容易性：フル版に加え無償デモ版を提供し、導入判断を支援
◆想定ユースケース
・ オートメーション：モーション制御、PLC連携、搬送ライン同期
・ マシンビジョン：高速カメラ入力の前処理、トリガ同期、合否判定
・ コミュニケーション：産業用プロトコル中継、ゲートウェイ処理、ログ収集
・ 試験・計測：データ収集のリアルタイム化、フィードバック制御、HIL環境
【 Kithara Software社について】
Kithara Software GmbHは、ドイツ・ベルリンに本社を置く、Windowsオペレーティングシステムにおけるリアルタイムソリューションのスペシャリストです。同社のリアルタイム拡張「Kithara RealTime Suite」は、ハードウェアに依存するプログラミング、通信、自動化、およびマシンビジョンのための包括的なシステムライブラリを提供します。このソフトウェアは、生産・製造、自動車エレクトロニクス、計測・制御エンジニアリングなど、先進的なアプリケーションの技術的基盤となっています。機械製造やテストリグ開発など、特定の用途においても主要な要素となり、Kithara Softwareは世界中の企業の革新的プロジェクトを支援しています。
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F
ＵＲＬ https://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
