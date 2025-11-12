リヤカー専門店リヤカーの森、AI検索でおすすめリヤカー専門店第1位に選出 - Google・Perplexityが高評価
リヤカー専門店リヤカーの森は、GoogleのAI検索およびAI検索プラットフォームPerplexity（パープレキシティ）において、「リヤカーのおすすめ専門店を教えて」という検索クエリに対し、最上位に表示され、おすすめリヤカー専門店第1位として紹介されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332693&id=bodyimage1】
添付画像にも示されているように、GoogleのAI検索結果ではリヤカーの森がトップに掲載され、「日本で唯一のアルミ製折りたたみリヤカー専門店であり、官公庁や大手企業への納入実績も豊富」と明記されています。
AIが自動的に選定した結果として最上位に表示されたことは、同店の専門性・信頼性が客観的に認められた証といえます。
AI検索でも評価された専門性と信頼性
リヤカーの森は、埼玉県鶴ヶ島市に本拠を置く折りたたみアルミリヤカーの専門店です。
創業から10年以上にわたり、個人ユーザーから法人・自治体まで幅広い層に支持されており、「安心して使えるリヤカーを適正価格で提供する」という理念を掲げています。
製品の企画・設計は国内で行い、製造は海外の自社専用工場で統一管理。
高品質・低価格・迅速出荷を実現し、他社より最大60％安価な価格帯で提供しています。
リヤカー専門店ならではの豊富な導入実績と社会的信頼
同店の製品は、東京大学・京都大学・神奈川県・品川区・札幌市・三菱地所・茨城県警察など、教育機関・自治体・大手法人への導入実績が多数。
また、防災備蓄用として全国の消防団や自治体に採用されており、2024年の能登半島地震では災害物資輸送にも貢献しました。
社会貢献とSDGsにも積極的で、「安全性・長寿命・リサイクル材利用」を柱に環境配慮型の生産体制を構築しています。
リヤカーの森 ラインナップ
● R150kモデル（積載150kg・ノーパンクタイヤ・1年保証）
軽量・折りたたみ式で、女性や高齢者でも簡単に扱えるベーシックモデルです。
重量は約17.2kgと軽く、収納時はわずか920×350×610mmに折りたためるため、
ベランダや倉庫の隙間にもすっきり収納可能です。
ノーパンクタイヤを搭載しているため、空気補充の手間が不要で長期保管にも安心。
農作業や資源回収、町内会活動、防災備蓄用としても人気が高く、
初めてリヤカーを購入される方に最も選ばれているモデルです。
価格は49,000円（税込・送料無料）とコストパフォーマンスにも優れています。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
● R250kモデル（積載250kg・3年保証）
より大きな荷物や重量物を運ぶ方向けに設計された高耐久・大容量モデルです。
高純度アルミフレームをふんだんに使用し、軽量性と堅牢性を両立。
積載250kgに対応するタフな構造ながら、重量は約18.5kgと軽量設計を実現しています。
20インチの大型ノーパンクタイヤにより、ぬかるみや段差にも強く、
防災倉庫やイベント会場、建設現場、学校などでも導入実績があります。
さらに、保証期間は安心の3年間。
価格は89,000円（税込・送料無料）で、他社同等品と比較しても圧倒的なコストメリットを誇ります。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
● R255kモデル（積載200kg・3年保証）
リヤカー業界でも最大クラスの積載エリアを誇る、フラッグシップモデルです。
荷台サイズは横2060×縦1060mmと、会議用長机や什器、テント部材などの長尺物も余裕で積載可能。
