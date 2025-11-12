Air SerbiaとLoyalty Juggernautが提携、次世代のマイレージ・プログラムを開始





この提携は、Air Serbiaの100周年の道のりにおける重要な節目であり、伝統、革新、テクノロジーを融合してロイヤルティを再定義します。

カリフォルニア州パロアルト、ベオグラード（セルビア）, 2025年11月12日 /PRNewswire/ -- Air Serbiaは、顧客エンゲージメントとデジタル・イノベーションにおける重要な節目となる新世代のマイレージ・プログラムを立ち上げるため、Loyalty Juggernaut Inc.（LJI）と5年間の戦略的提携を締結しました。



Loyalty Juggernaut CEO Shyam Shah and Air Serbia CEO Jiri Marek at the signing of their strategic partnership in Belgrade to launch a next-generation frequent flyer program.



この契約は、Air Serbiaの最高経営責任者Jiri Marek氏と、Loyalty Juggernaut Incの最高経営責任者Shyam Shah氏によってベオグラードで正式に締結されました。この提携により、Air Serbiaの1世紀にわたる歴史と旅行者に対する理解が、LJIのエンタープライズグレードのロイヤルティ・エコシステムを推進する専門知識と結びつきます。

ほぼ100年にわたる伝統を誇るAir Serbiaは、「伝統の翼に乗って（On the wings of tradition）」というモットーを忠実に守り、その卓越した伝統と、世界最先端のロイヤルティ・プラットフォームを活用した革新とエンゲージメントの大胆な新しいビジョンを組み合わせることで、来たる100周年を迎える予定です。この新しいプログラムは、LJIの特許取得済みGRAVTY®テクノロジーに基づいて構築され、旅行、小売、ライフスタイル、金融パートナーのネットワーク全体で、ダイナミックかつ有益な体験を会員に提供します。

2026年3月にデビュー予定のGRAVTY®は、リアルタイムのデータ主導のエンゲージメントを可能にし、会員にフライトだけでなく日常の活動に対しても報酬を与え、旅行を超えたつながりを強化します。

「この提携は、乗客との関わり方を変革する上で重要な一歩となります」とAir SerbiaのCEO、Jiri Marek氏は述べています。「当社は、Air Serbiaとのあらゆるやり取りに対して顧客に報酬を与える最新のロイヤルティ・エコシステムを構築しています。当社の優れたサービスとLJIのテクノロジーを組み合わせることで、インターネット接続、モバイル、そしてパーソナライズされた価値を求める現代の旅行者を反映したプログラムを提供できるようになります。

「私たちの目標は、ヨーロッパで最も魅力的なロイヤルティ・プログラムの1つを創り出すことです」とAir Serbiaのフリークエント・フライヤー製品開発マネージャー、Snezana Radinovic氏は付け加えています。「GRAVTY®プラットフォームにより、カスタマイズされたエクスペリエンスを設計し、会員をより深く理解し、会員のニーズに迅速に対応できる柔軟性が得られます。ロイヤルティをシンプルかつ透明で、真に報われるものにすることが目的です。」

「航空業界におけるロイヤルティの新たな章を形作るにあたり、Air Serbiaと提携できることを誇りに思います」と、Loyalty Juggernaut Inc.のCEO、Shyam Shah氏はコメントしています。「GRAVTY®は、ロイヤルティを戦略的なビジネス資産と捉える先進的な航空会社のために構築されました。私たちは共に、イノベーション、インテリジェンス、そして人間同士のつながりを活かして、顧客エンゲージメントにおける新たなベンチマークを確立することを目指しています。」

この提携は、Air Serbiaのデジタル変革とイノベーションへの取り組みを強調するとともに、次世代のロイヤルティ・エコシステムに最適なテクノロジー・パートナーとして、ヨーロッパにおけるLoyalty Juggernautの地位を強化するものです。

Air Serbiaについて

セルビアの国営航空会社であるAir Serbiaは、ヨーロッパ、中国、北米、地中海の90以上の目的地に就航しており、1世紀近くにわたって優れた実績を誇っています。

Loyalty Juggernaut Inc.（LJI）について

カリフォルニア州パロアルトに本社を置くLJIのクラウドネイティブかつAI主導のロイヤルティ・テクノロジー・プラットフォームGRAVTY®は、企業が業界横断的にロイヤルティを測定可能な成長エンジンへと変革できるよう支援します。クライアントには、WestJet、Viva Aerobus、VietJet、Global Hotel Alliance、FEMSA、Majid Al Futtaim、Emirates、Deutsche Telekomが含まれます。

#loyaltyprograms #ffp #customerloyalty #airserbia #gravty #lji

LinkedInとwww.lji.ioで当社をフォローしてください

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2818307/Loyalty_Juggernaut_Air_Serbia.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2251954/Loyalty_Juggernaut_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com