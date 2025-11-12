【11月16日開催】愛媛のかんきつの魅力を発信！かんきつトークショーと「愛媛のかんきつ旬！旬！音頭」
愛媛のかんきつの旬の時期はこちら！(https://foodiscovery.jp/kankitsu/)
これからの季節に楽しみな味覚の一つであるかんきつ。
いろいろな種類のかんきつが順に旬を迎えておいしさを楽しめる季節がやってきました。
そんな愛媛のかんきつの魅力をたっぷり伝えるステージイベントが、11月16日（日）に城山公園で開催されます。
トークショーやダンスステージなど見て・聞いて楽しめる内容となっています。
旬のかんきつをテーマに、子どもから大人まで愛顔になれるひとときをお届けします。
「えひめ・まつやま産業まつり2025」とは
「えひめ・まつやま産業まつり（すごいもの博）」は、松山市城山公園で開催される県内最大級の産業イベントです。地元の農林水産物や伝統工芸品の展示・販売、体験コーナー、ステージイベントなどを通じて、愛媛の魅力と産業の力を広く発信しています。
開催概要
〇日時：2025年11月16日（日）14:30頃～14:45
産業まつり：2025年11月15日（土）10:00～16:00、11月16日（日）10:00～15:30
○出演者
【トークショー】：藤田晴彦さん、作道泰子さん、高岡奈々葉さん
【音頭披露】：高岡奈々葉さん、DERIVE DANCE COMPANYスクール生のみなさん
みきゃん、こみきゃん、ダークみきゃん
〇場所：城山公園（愛媛県松山市）
〇参加費：無料
〇申込：不要（自由参加）
※本イベントでは臨時駐車場の用意はありませんので、公共交通機関のご利用をお勧めします。
プログラム内容
・かんきつトークショー
・「愛媛のかんきつ旬！旬！音頭」ダンスステージ など
愛媛が誇るかんきつの魅力を、見て・聞いて・踊って・味わえる特別なステージ。
かんきつの豆知識を学べるトークや、みきゃんと子どもたちの「愛媛のかんきつ旬！旬！音頭」の
ステージなど、盛りだくさん！
産業まつりは多くのブースも出展しているので、１日中楽しめますよ！
この機会にせひ、旬のかんきつに触れながら、秋のひとときを楽しんでみませんか？