ビューティーツールブランド 〈KOBAKO〉「ネイルスタイリングボックス」

貝印株式会社が展開するビューティーツールブランド 〈KOBAKO〉より2025年11月12日（水）に「ネイルスタイリングボックス」が数量限定で登場。

爪を切る。形を整える。磨いて、潤す。指先をととのえる、シンプルで大切な4つのステップを心地よく、スムーズに叶えるためのベーシックアイテムをひとつの特別なボックスにまとめました。

「大切な人への贈り物にふさわしい、特別感のあるボックスが欲しい」そんなお客様の声に応え、KOBAKOから新しいギフトボックスが誕生。

大切な人へのギフトとしても、自分へのささやかなご褒美としても。

「ネイルスタイリングボックス」2025年11月12日（水）発売 数量限定 5,500円（税込）

〈セット内容〉 各1個

・ ネイルクリッパー（アーチ）

・ コンパクトネイルファイル

・ ブロックバッファー

・ キューティクルエッセンス（ペンタイプ）

・ ロングポーチ

〈長さを整える〉

ネイルクリッパー（アーチ）

女性の爪のカーブにあわせた、アーチ型の刃のツメキリ。カット時の爪の変形や負担を軽減します。

〈カタチを整える〉

コンパクトネイルファイル

2種の粗さのヤスリを配した、手のひらサイズのネイルファイル。

〈爪表面を磨く〉

ブロックバッファー

粗さの違う４種のヤスリで順番に磨いていくだけで、爪表面をピカピカに仕上げる爪磨き。

〈保湿する〉

キューティクルエッセンス（ペンタイプ）

高い保湿効果とコンディショニング効果で、爪と指、手肌を潤す保湿美容液。

※現在販売中の定番品とパッケージや仕様が一部異なります。

ロングポーチ

様々な小物を入れられる絶妙なサイズとワンタッチ開閉がポイントのロングポーチ。 ※非売品

KOBAKO ギフトボックスA 550円（税込）

ご要望の多かった、特別なギフトボックスが新登場。フタを開けると、KOBAKOのアイコンであるお花のマークがふんわりと現れ、心まで華やぐギフトボックスです。ボックス内側には、広島平和記念公園に贈られた「折り鶴」を再利用した紙を使用しています。

〈 KOBAKOとは 〉

ビューティーツールの豊富な経験を持ち、細部にこだわる日本のモノづくりの伝統を受け継ぐ貝印の技術、ビューティーだけでなくトレンド全般に精通したビューティーエキスパートの厳しい視線、そして大人のコスメ心を表現するデザイン。KOBAKOは、この３つの洗練がひとつになり、おしゃれで使いやすく機能的な、今までにないビューティーツールを目指したブランドです。

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。現在、生活に密着した刃物を中心とするカミソリ、メンズグルーミング、ツメキリなどの身だしなみやビューティーケア、包丁をはじめとする調理・製菓、医療用など1万アイテムにもおよぶ商品を展開し、商品の企画開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

