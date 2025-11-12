アデランスの文化芸能部門「スタジオAD」がヘアメイクを担当！　舞台『飛び立つ前に』　出演：橋爪功、若村麻由美、奥貫薫、前田敦子、岡本圭人、剣幸

株式会社アデランス

毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 鈴木 洋昌）の文化芸能部門「スタジオAD」は、11月23日（日祝）～12月21日（日）まで東京芸術劇場 シアターイースト（東京都豊島区）にて公演予定の舞台『飛び立つ前に』（企画制作：東京芸術劇場）で、ヘアメイクを担当します。

「スタジオAD」はアデランスの文化芸能部門として、専門の技術をもったエキスパートで構成され、ウィッグの製作、撮影現場でのヘアメイク、舞台のヘアメイク全般のプランニングなどを手がけています。ヘアとメイクをトータルバランスで形づくり、メイクはナチュラルなものから、特殊メイクまで幅広く対応しています。

『飛び立つ前に』では、東京公演をはじめ、兵庫、島根、宮崎、秋田、富山のツアー公演で、舞台全体のヘアメイクとプランニングを担当します。ヘアメイクプランナーは「スタジオAD」の佐藤 裕子が務めました。

舞台『飛び立つ前に』

＜佐藤 裕子 -Yuko Sato - プロフィール＞

1990年スタジオAD入社。舞台・映像作品をはじめ、ヘアメイクプランからウィッグ製作までこなす。近年の作品に、DWT『夜への長い旅路』『アンナ・カレーニナ』『リア王』（フィリップ・ブリーン演出）、『るつぼ』『民衆の敵』『ウェンディ&ピーターパン』『A Number -数』『What If If Only -もしも もしせめて』（ジョナサン・マンビィ演出）、『ハムレット』（サイモン・ゴドウィン演出）、『十二人の怒れる男』『みんな我が子』（リンゼイ・ポズナー演出）などのほか、『セールスマンの死』『リア王』（ショーン・ホームズ演出）、『Le Fils息子』（ラディスラス・ショラー演出）、『ザ・ドクター』『太鼓たたいて笛ふいて』『血の婚礼』（栗山民也演出）、『やなぎにツバメは』（寺十吾演出）、『昭和から騒ぎ』（三谷幸喜演出）など。

■世界が絶賛するフロリアン・ゼレールの傑作、待望の日本初演！

本作『飛び立つ前に（Avant de s’envoler）』は、『Le Pere 父』にも主演したフランス演劇界の名優ロベール・イルシュのためにフロリアン・ゼレールが書き下ろした作品であり、彼が91歳で出演した最後の舞台でもあります。その後、英訳版『The Height of the Storm』としてジョナサン・プライス主演で英国・ウエストエンドおよび米国・ブロードウェイで上演され、成功を収めました。以降も世界各国で上演され続けている、国際的に高く評価されている作品です。日本では、今回が待望の初上演となります！（『飛び立つ前に』公式ホームページから引用）

■公演概要

東京公演期間：2025年11月23日（日祝）～12月21日（日）

東京公演会場：東京芸術劇場 シアターイースト（東京都豊島区）

東京公演料金：一般12,000円、25歳以下8,500円、65歳以上9,500円、

高校生以下1,000円 （全席指定・税込）

兵 庫 公 演：兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール

12月26日（金）、12月27日（土）、12月28日（日）

島 根 公 演：島根県芸術文化センター「グラントワ」大ホール

2026年1月10日（土）、1月11日（日）

宮 崎 公 演：メディキット県民文化センター（宮崎県立芸術劇場）演劇ホール

2026年1月17日（土）、1月18日（日）

秋 田 公 演：あきた芸術劇場ミルハス 中ホール 2026年1月24日（土）、1月25日（日）

富 山 公 演：オーバード・ホール 中ホール 2026年1月31日（土）、2月1日（日）

作 ：フロリアン・ゼレール

翻 訳：齋藤敦子

演 出：ラディスラス・ショラー

出 演：橋爪 功、若村麻由美、奥貫 薫、前田敦子、岡本圭人、剣 幸

公式ホームページ：https://www.avant-de-senvoler.jp/(https://www.avant-de-senvoler.jp/)

株式会社アデランスは、「Everything for a smile（すべては笑顔のために）」をコーポレートスローガンに制定しています。海外を含むグループ会社共通の理念とし、グローバルウェルネスカンパニーとして、これからも社会に笑顔の輪を広げ、夢と感動を提供し続けていきます。