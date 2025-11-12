8年連続優勝の快挙達成

2025年11月8日(土)・9日(日)の両日で開催された第52回マルイチCUP兵庫県バレーボール大学男女選手権大会(兵庫県インカレ)に於いて、神戸親和大学女子バレーボール部が8年連続優勝の快挙を達成しました。通算でも12回目の優勝となります。

１、大会結果

【女子結果】

優勝：神戸親和大学

２位：武庫川女子大学

３位：関西福祉大学・神戸学院大学

(準々決勝・準決勝・決勝詳細)

準々決勝：神戸親和大学2－0芦屋大学

準決勝：神戸親和大学2－0関西福祉大学

決勝：神戸親和大学2－0武庫川女子大学





２、開催概要

この大会は、兵庫県内の大学バレーボール部が男女別にトーナメント形式で戦い、兵庫県のチャンピオンを決定する大会(兵庫県インカレ)です。

●日程: 2025年11月8日（土）・9日（日）

●形式: 8日が予選グループ戦、9日が決勝トーナメント

●会場: 女子会場／神戸学院大学 男子会場／関西福祉大学

●目的: 春季・秋季リーグ戦とは異なり、上位から下位までの多様なチームが一堂に会し、日頃対戦機会のないチームと戦うことで、兵庫県全体の大学バレーボールチームの強化を目指しています。





３、今後の展望

今年の春・秋でのリーグ戦では、なかなか良き結果に繋がっていませんが、この優勝をきっかけに全日本インカレでの優勝をめざします。部員全員で全日本インカレに挑戦してきます！





４、男子バレーボール部は本大会で3位

今年の秋のリーグ戦では2部に挑戦。健闘するものの3部に降格となり、2026年の春は3部からスタート。１つずつ駆け上がり悲願の1部昇格を目指しています。

本大会は3位と大健闘！2026年春には共学化4年目となり、最上位学年が中心となり1部へ向けて再始動します。





神戸親和大学バレーボール部に熱いご声援をよろしくお願いします。