こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マクドナルドの人気商品や歴代ロゴデザインが登場！グラニフ×マクドナルド最新コラボレーションアイテムが11月18日(火)より発売
世界中で愛されるマクドナルドの魅力をデザインに落とし込んだ全16アイテムが登場
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2025年11月18日(火)より、「マクドナルド」最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて販売いたします。
マクドナルドは、世界100カ国以上に4万以上の店舗を展開する、世界有数のグローバル食品サービス小売業者です。そんなマクドナルドのハンバーガーやポテトといった人気商品はもちろんのこと、歴代のロゴデザインなどをモチーフに、遊び心あふれる全16種類のアイテムが登場。長袖Tシャツ、パーカー、カーディガン、ブルゾン、バッグなど、マクドナルドの世界観を表現したラインナップをぜひお楽しみください。
グラニフ公式オンラインストアでは、2025年11月12日(水)0:00から2025年11月17日(月)23:59までの期間、「マクドナルド」コラボレーションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️2025 McDonald's
全16種類
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00350
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：国内72店舗（国内71、海外1）
※2025年11月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
