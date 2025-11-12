車載用カメラマウント市場の競合調査：主要メーカー、ランキング、成長要因2025-2031
2025年11月12日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「車載用カメラマウント―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、車載用カメラマウント市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の車載用カメラマウント市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169672/car-camera-mount
1.車載用カメラマウント製品紹介
車載用カメラマウントは、ドライブレコーダーやアクションカメラなどを車両内外に安定固定するための支持装置です。吸盤、粘着テープ、クリップ、マグネットなど多様な固定方式があり、フロントガラス、ダッシュボード、ヘッドレストなどの位置に装着できます。耐振動・耐熱設計を採用し、走行中の揺れや高温環境下でも撮影安定性を確保します。角度調整機構により、運転映像や風景を最適な視野で記録可能です。防水・防塵仕様の屋外用モデルもあり、二輪車や建設車両での使用にも適しています。撮影機器の固定精度と安全性を両立し、交通記録や映像解析の信頼性向上に寄与する重要アクセサリです。
2.車載用カメラマウント市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の車載用カメラマウント市場が約135百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約109百万米ドル、2025年には112百万米ドルに達する見通しです。
3.車載用カメラマウント市場区分
【製品別】Suction Cup、 Magnetic Suction、 Other
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Offline Sales、 Online Sales
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Delkin Devices、 GoPro、 Arkon、 Hague、 Hama、 Manfrotto、 Opticron、 Nikon、 Vanguard、 Came-TV、 RigWheels、 RAM Mounts、 PGYTECH、 PanaVise、 Bickers Action、 Shenzhen Taixun Digital、 Guangdong Bainuo Image Technology Industry、 Guangdong Sirui Optical、 Fotopro、 Garmin、 iOttie、 DJI、 Vantrue、 Rexing
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：車載用カメラマウントの製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
