ユニバーサルテレビリモコンの業界分析レポート：企業ランキング、価格動向、成長率2025
2025年11月12日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「ユニバーサルテレビリモコン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、ユニバーサルテレビリモコンの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.ユニバーサルテレビリモコンとは
ユニバーサルテレビリモコンは、複数メーカーのテレビやAV機器を統一的に操作できる多機能リモートコントローラです。赤外線（IR）信号を用いて、電源、音量、チャンネル、入力切替などの基本操作を行います。学習機能を搭載し、既存リモコンの信号を記憶させることで機種を問わず利用可能です。さらに、スマートテレビやストリーミング機器に対応したBluetooth・Wi-Fi連携型モデルも登場しています。人間工学に基づいたボタン配置やバックライト搭載で、暗所でも快適な操作性を提供します。家庭内のリモコン統合を実現し、操作効率の向上と省スペース化を図るための実用的デバイスです。
2.ユニバーサルテレビリモコン市場規模と成長率
ユニバーサルテレビリモコンの世界市場は、2024年に約154百万米ドルと推定されており、2025年には157百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.3%で成長し、2031年には約180百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.ユニバーサルテレビリモコン市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Infrared Remote、 Radio Frequency （RF） Remote、 Bluetooth Remote、 Other
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Electrical Store、 Online Sale、 Other
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：URC、 Hama、 Samsung、 Angrox、 Philips、 GE、 Roku、 Flipper、 SofaBaton、 Logitech、 One For All、 Caavo、 Kmart、 Function101、 Mi、 Anhui Huayu Electronic Technology、 Anycon、 LG、 TCL、 Sony、 AMX、 Crestron、 Hisense、 Skyworth、 Panasonic、 Leviton、 RTI、 Flipper、 Doro
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域におけるユニバーサルテレビリモコン市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
