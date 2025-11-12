女性の体型意識調査2025：「細さ」から「健康美」へのパラダイムシフトが明らかに
Hospitality Marketing Limitedは、全国の女性300名を対象に「女性の体型意識に関するアンケート（ https://mednoa.com/column/11868/ ）」を2025年11月に実施し、その結果を公開いたしました。
本調査では、20代（18歳・19歳を含む）から60代以上まで、各年代60名ずつ、計300名の女性に対し、体型満足度、理想の体型、体型維持・改善の取り組み、SNSの影響などについて詳しく調査いたしました。その結果、現代女性の体型意識が「細さ」一辺倒から「健康美」へと大きくシフトしていることが明らかになりました。
【女性の体型意識に関するアンケート調査結果のポイント】
■1. 理想の体型は「引き締まった健康体型」が62.0%で圧倒的1位
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334160&id=bodyimage1】
理想とする体型として、全体の62.0%が「引き締まった健康体型」を選択し、「細身モデル体型」は16.0%に留まりました。特に40代では71.7%が「引き締まった健康体型」を理想としており、年代が上がるにつれて「細身モデル体型」を理想とする割合は減少する傾向が見られました。
■2. 理想を目指す理由は「健康でいたいから」が53.3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334160&id=bodyimage2】
理想の体型を目指す一番の理由として、全体の53.3%が「健康でいたいから」を挙げました。20代では「自信を持ちたいから」（41.7%）が最も高い一方、50代以降は「健康でいたいから」が65.0%～68.3%と圧倒的で、年代とともに「健康」を軸に自分の心身を守る意識へと変化していることが分かりました。
■3. 現在の体型に「不満」を感じる女性は全体で67.3%、特に30代は76.7%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334160&id=bodyimage3】
現在の体型に「不満」（やや不満＋とても不満）を感じている女性は全体で67.3%に上り、特に30代では76.7%と最も高い結果となりました。30代は仕事・家事・育児が重なる多忙な時期であり、自由記述からも「時間が取れない」「三日坊主で終わってしまう」といった声が多く見られました。
■4. 体型維持・改善の方法は「軽い運動」と「食事の見直し」が主流
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334160&id=bodyimage4】
体型維持・改善のために取り組んでいることとして、「軽い運動（ウォーキング・ランニングなど）」が45.8%、「食事制限・食事内容の見直し」が43.2%と、手軽で継続しやすい方法が二大主流となりました。「筋トレ・ジム通い」は16.3%に留まり、多くの女性が「頑張る」のではなく「続く」を選ぶ傾向が明確です。
■5. SNSやメディアの影響で理想体型の考え方が変わったと感じる女性は49.7%
SNSやメディアの影響で「理想体型」の考え方が変わったと感じる女性は、「強くある」（9.3%）と「ややある」（40.3%）を合わせて49.7%でした。若年層ではInstagramやTikTokなど「映える情報」中心ですが、30～50代ではYouTubeで「学ぶ系」のコンテンツが多く参照されており、SNSは「見られる場所」から「学ぶ場所」へと変化していることが示唆されました。
【調査概要】
・調査名：女性の体型意識に関するアンケート
・調査実施：メドノア編集部
・調査期間：2025年11月
・対象：全国女性300名
・年代構成：20代（18歳・19歳を含む）=60名／30代=60名／40代=60名／50代=60名／60代以上=60名
・実施方法：Webアンケート（単一回答＋複数選択＋自由記述）
・分析軸：「年代×体型満足度」「理想体型」「理想の理由」「SNSの影響」「健康意識」など
