インダストリー4.0と柔軟な資産活用の需要に牽引され、EaaS（Equipment-as-a-Service）市場は2027年まで年平均成長率11.5%で急成長する見込み
最新の業界調査によると、世界のEaaS（Equipment-as-a-Service）市場は大幅な拡大が見込まれており、2021年から2027年にかけて年平均成長率（CAGR）11.5%という堅調な成長が見込まれています。この成長は、企業による産業機器の取得・活用方法の変革を反映しており、従来の所有モデルから成果に基づくサブスクリプション型サービスへの移行が進んでいます。
製造業から物流、医療に至るまで、あらゆる分野でデジタルトランスフォーメーションが加速する中、企業は多額の先行投資をすることなく、より柔軟で費用対効果が高く、拡張性の高い方法で重要な機器にアクセスしたいと考えています。EaaSモデルはこうしたニーズに応え、顧客が設備投資ではなく、パフォーマンス指標や時間に基づいて機器の使用料を支払うことを可能にします。
EaaS市場の成長を牽引する要因
1. インダストリー4.0とスマートマニュファクチャリングの台頭
IoT、予知保全、デジタルツイン、AI統合システムなどのスマートテクノロジーの導入拡大は、EaaSの需要を大きく押し上げています。これらのテクノロジーは、機械のリアルタイム監視を可能にし、パフォーマンスベースのサービスモデルを実現します。EaaSにより、OEMは所有権を維持しながら、エンドユーザーに最適なパフォーマンスを確保できるため、双方にとってメリットのあるシナリオが実現します。
2. コスト最適化と財務柔軟性
あらゆる業界の組織は、財務上の機敏性を高めるために、設備投資（CapEx）を運用支出（OpEx）に変換することを目指しています。EaaSはこの移行を可能にし、企業は資本を維持しながら最先端の機器を利用できるようになります。これは、事業を効率的に拡大する必要がある中小企業やスタートアップ企業にとって特に有益です。
3. 持続可能性と循環型経済への取り組み
環境への懸念と循環型経済モデルへの推進は、EaaSのトレンドをさらに加速させています。機器プロバイダーが所有権を維持することで、機械のメンテナンス、改修、再利用へのインセンティブが高まり、廃棄物と二酸化炭素排出量の削減につながります。
セグメント別および地域別の分析
機器種別：
EaaSモデルは、製造機械、建設機械、医療機器、農業機械などの分野で勢いを増しています。中でも、産業オートメーションおよび製造機器は、IoTや遠隔診断との統合により、最も高い導入率を記録しています。
最終用途産業別：
EaaSサービスのエンドユーザーとしては、製造業が依然として最大であり、これに建設、ヘルスケア、エネルギーが僅差で続いています。例えばヘルスケア業界では、EaaSを活用することで、病院や診療所は多額の設備投資をすることなく、高価な画像診断機器を利用できます。
地域別：
北米は現在、産業オートメーションの好調なトレンドと、as-a-serviceモデルの早期導入により、世界のEaaS市場をリードしています。しかし、急速な工業化、スマートファクトリーの導入、そして中国、インド、日本などの中小企業の需要増加を背景に、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長を示すと予想されています。
世界のEquipment-as-a-Service（EaaS）市場の競争環境
Aluvation、Heidelberger Druckmaschinen、Gothaer、Heller、Kaeser Compressors、Marlin Capital、Microsoft、PTC、Relayr、Rolls Royce、SAP、Siemens、TCS、T Systemsなど、様々な企業について、事業概要などの項目ごとに調査レポートで紹介しています。
