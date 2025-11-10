¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î²¼ÌîÍþ±û¤¬Rd.5¤Î2¥ìー¥¹¤âÀ©¤·¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤òÄù¤á³ç¤ë
2025Ç¯¤ÎKYOJO CUP Rd.5¤¬11·î7Æü(¶â)～9Æü(Æü)¤ËÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢#86 ²¼ÌîÍþ±û(Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01)¤¬2¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¤ÆºÇ½ªÀï¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
°Å·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤«¤é°ìÊÑ¤·¡¢½©À²¤ì¤Î¶õ¤Î¤â¤È¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿Rd.5¡£¤·¤«¤·½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÅ·¸õ¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢KYOJO Sprint¤Ï½øÈ×¤Ë7Âæ¤¬ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£Â³¤¯KYOJO Final¤Ï±«¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
8Æü(ÅÚ)¡¢9»þ30Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°Í½Áª¤Ï¡¢²¼Ìî¤¬½øÈ×¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡£¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë¥¿¥¤¥à¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢#1 ºØÆ£°¦Ì¤(BigBoss W TOM¡ÇS KYOJO with AIWIN KC-MG01)¤¬¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¹¹¿·¡£0.131ÉÃº¹¤Ç²¼Ìî¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Íâ¼þ¤Î·×Â¬¤ÇºÆ¤Ó²¼Ìî¤¬¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¡£¼ó°Ì¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤È¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâ°µÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç1Ê¬44ÉÃ707¤òµÏ¿¡£Rd.4¤ËÂ³¤¤¤Æº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¥Ýー¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
KYOJO Sprint
Ê¬¸ü¤¤±À¤¬½ù¡¹¤Ë¥µー¥¥Ã¥È¾å¶õ¤òÊ¤¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ê¤«¡¢10¼þ¤ÎKYOJO Sprint¤Ï14»þ40Ê¬¤Ë³«»Ï¡£¥Þ¥·¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê½ÐÁö¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿#53 ÃÓÅç¼Â¹È(TGM Grand Prix KC-MG01)¤ò½ü¤¯19Âæ¤¬¥°¥ê¥Ã¥É¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÇ®Æþ¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ö¥ìー¥¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿#32 ¶âËÜ¤¤ì¤¤(¥ß¥Ï¥é¼«Æ°¼Ö¥¨¥à¥¯¥é¥Õ¥ÈRT KC-MG01)¤¬TGR¥³ー¥Êー¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤òµÊ¤·¤ÆÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤Î³«¸ýÉôÉÕ¶á¤Ë¥Þ¥·¥ó¤ò»ß¤á¤¿¤³¤È¤Ç¿Ê¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¥¹¥¿ー¥È¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£²¼Ìî¤òÀèÆ¬¤Ë¥°¥ê¥Ã¥É½ç¤Ç3Âæ¤¬Ï¢¤Ê¤ë¸åÊý¤Ç¤Ï¡¢#17 ÇòÀÐ¤¤¤Ä¤â(AIWIN Re-Kobe KC-MG01)¤È#4 Ê¿Àî¿¿»Ò(docomo business ROOKIE KC-MG01)¤Ë¤è¤ë4ÈÖ¼êÁè¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
ÊÂÁö¾õÂÖ¤ÇTGR¥³ー¥Êー¤òÄÌ²á¤·¤¿2Âæ¤ÏÂ³¤¯¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥³ー¥Êー¤ÇÀÜ¿¨¡£Îä¤¨¤¿Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢ÀÜ¿¨¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¸åÂ³¼ÖÎ¾7Âæ¤¬³Æ½ê¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤äÀÜ¿¨¤òµÊ¤·¤Æ¥Þ¥·¥ó¤ò»ß¤á¡¢¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥«ー¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£5Âæ¤¬¤³¤³¤Ç¥ìー¥¹¤ò½ª¤¨¤¿°ìÊý¡¢Ê¿Àî¤È#12 ºÙÀîÍ³°á²Ö(ÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¥ìー¥·¥ó¥° KC-MG01)¤¬ÂâÎó¤ØÉüµ¢¡£6¼þÌÜ¤Ë¥ê¥¹¥¿ー¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£²¼Ìî¤¬ºÆ¤Ó¥êー¥É¤òÃÛ¤¯¤Ê¤«¡¢12ÈÖ¼ê¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÊ¿Àî¤¬Ãå¼Â¤Ë½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤Æ#87 »³ËÜÎ¶(ARF¡ù¤ª¤µ¤¤Ë¤É¤¦¤¾¡ùKC-MG01)¤ËÀÜ¶á¡£2Âæ¤ÎÆþ¾ÞÁè¤¤¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥Ã¥×¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¡£ÀèÆ¬¤Ç¤Ï²¼Ìî¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¥§¥Ã¥«ー¤ò¼õ¤±¤Æº£µ¨7¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¡¢Rd.3¤ÎKYOJO Sprint¤«¤éÂ³¤¯Ï¢¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£2°Ì¤Ë²§Ä¹¡¢3°Ì¤ËºØÆ£¤¬Â³¤¤¤¿¡£8°Ì¤Ç¥ìー¥¹¤ò½ª¤¨¤¿»³ËÜ¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤¿#33 ´ä²¬ËüÍü·Ã(FUKUDA racing KC-MG01)¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ7°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ê¡¢º£µ¨½é¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢9°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÊ¿Àî¤ÏÂ¾¼Ö¤Ø¤Î¾×ÆÍ¤È¥³ー¥¹¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ30ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¡¢13°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè5ÀïSprint Í¥¾¡¡§#86 ²¼ÌîÍþ±û(Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01)
¡Ö(1°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¡¢)¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ëè²ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿ー¥È¤Ç¸å¤í¤ò°ú¤Î¥¤»¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Ïº£½µ½é¤Î±«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥Çー¥¿¤ä¼ÖºÜ±ÇÁü¡¢Á°²ó¤Î±«¤Î¥ìー¥¹¤Ê¤É¤ò¸«¤ÆÍ½½¬¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
KYOJO Final
2025Ç¯¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë12¼þ¤ÎKYOJO Final¤Ï¡¢9Æü(Æü)¤Î13»þ¤«¤é¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥«ー(SC)¤ÎÀèÆ³¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£3¼þÌÜ¤ËSC¤Î¥é¥¤¥È¤¬¾ÃÅô¤¹¤ë¤È¥é¥Ã¥×¥êー¥Àー¤Î²¼Ìî¤¬GR GT¥³ー¥Êー¤Ç²ÃÂ®¤ò³«»Ï¡£¤³¤³¤«¤é¸åÂ³¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ö¹ç¤¤¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¾å°ÌÀª¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½ç°ÌÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¯¡¢²¼Ìî¤òÀèÆ¬¤Ë²§Ä¹¡¢ºØÆ£¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢Ê¿Àî¤¬6¼þÌÜ¤ÎGR GT¥³ー¥Êー¤Ç´ä²¬¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Æ8ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¡£Íâ¼þ¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï»³ËÜ¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ7ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¡¢Ê¿Àî¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿´ä²¬¤â»³ËÜ¤Î¥ªー¥Ðー¥Æ¥¤¥¯¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢»³ËÜ¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾ù¤é¤º¡£2Âæ¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ï8¼þÌÜ¤ÎTGR¥³ー¥Êー¤Ç·èÃå¤·¡¢´ä²¬¤¬8ÈÖ¼ê¤Ë½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÃæÃÄÀª¤Î½ç°ÌÁè¤¤¤¬ÇòÇ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢9¼þÌÜ¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥³ー¥Êー¤Ç#55 ¿¥¸ÍçýºÌ(TGM Grand Prix KC-MG01)¤È#59 ¥·¥¿¥ë¥¦¥¤¡¦¥ê¥à¥Ê¥ó¥¿¥é¥¯(INGING 2W Singha Sittipol Nexzter KC-MG01)¤¬ÀÜ¿¨¡£¥Þ¥·¥ó¤ò»ß¤á¤¿¿¥¸Í¤Ï¤¹¤°¤Ë¥³ー¥¹Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢Æþ¾Þ·÷³°¤Î19ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Íâ¼þ¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢9ÈÖ¼ê¤Î»³ËÜ¤¬¥³ー¥¹¥ª¥Õ¤òµÊ¤¹¤ëÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£Æþ¾Þ·÷Æâ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÙÀî¤¬9ÈÖ¼ê¡¢ÇòÀÐ¤¬10ÈÖ¼ê¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂâÎóÀèÆ¬¤Ç¤Ï²¼Ìî¤¬¹¥¥Úー¥¹¤Ç¼þ²ó¤ò½Å¤Í¡¢ÆÈÁö¾õÂÖ¤Ç¥ìー¥¹¤Ï12¼þÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£ºÇ½ªÅª¤ËÌó9.4ÉÃ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æº£µ¨8¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é½éÇ¯ÅÙ¤ÎºÇ½ª¥ìー¥¹¤ò¥È¥Ã¥×¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï²§Ä¹¡¢3°Ì¤ÏºØÆ£¤È¤Ê¤ê¡¢9°Ì¤Ç¥ìー¥¹¤ò½ª¤¨¤¿ºÙÀî¤Ïº£µ¨½éÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè5ÀïFinal Í¥¾¡¡§#86 ²¼ÌîÍþ±û(Dr.Dry with Team IMPUL KC-MG01)
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³Í¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥êーÁö¹Ô¤«¤é¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç·è¾¡¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10ÀïÃæ8¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè2Àï¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ìー¥¹¤Ç¤Ï±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¤Î½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹½÷»Ò¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×